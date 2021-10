Et voldsomt slagsmål i Aalborg Øst 15. april er nu endt med fængselsstraffe.

Fem mænd havde over Messenger aftalt at mødes på Saltumvej netop denne dag.

Et møde, der ifølge anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi har rødder i en uoverensstemmelse omkring en skade på en bil i Reberbansgade i Aalborg.

Sammenkomsten udvikler sig dog voldsomt, da en 22-årig mand bliver stukket med kniv i ryggen, i venstre balde og i begge overarme. Derudover bliver han også slået og påkørt med en indkøbsvogn fra et nærliggende supermarked.

En anden af de fem mænd – også på 22 år – bliver stukket i venstre side af halsen og slået med et slagvåben i hovedet.

Lillebroderen til en af de 22-årige – en 20-årig mand – bliver også angrebet med et slagvåben. Han rammes primært på armen.

Det er de to sidste fra femmandsgruppen – en 27-årig og en 29-årig – som ifølge Thomas Klingeberg nu er dømt for overfaldene af på de tre andre mænd. Straffen vender vi tilbage til.

Da politiet 15. april kommer ud til Saltumvej, er de to gerningsmænd væk. På jorden ligger de to 22-årige og tager sig til henholdsvis halsen og ryggen, hvor de er blevet stukket, mens den 20-årige lillebror går forvirret rundt.

To politihunde finder blodspor, en kasket og en indkøbsvogn, der senere får en meget central rolle i historien.

Politiet finder også en grøn Folkevogn, der er kørt fast tæt ved gerningsstedet, som viser sig at tilhøre den 29-årige. I folkevognen ligger en totenschlæger.

De to gerningsmænd bliver først anholdt 26. juni i lufthavnen, da de vender hjem fra en rejse til Spanien.

Det sker på baggrund af et dna-match fra den førnævnte indkøbsvogn. Den 29-åriges fingeraftryk figurer nemlig på den indkøbsvogn, som blandt andet et vidne har set manden køre mod den 22-årige i Aalborg Øst cirka to måneder tidligere i forbindelse med overfaldene.

Den 29-årige har forklaret, at han befandt sig i en pokerklub cirka 300 meter fra gerningsstedet på aftenen for overfaldene, men fingeraftrykkene på indkøbsvognen, og det at hans bil var på lokationen, forbandt ham til åstedet, siger anklageren.

Den 27-årige har gennem sin egen forklaring placeret sig selv på gerningsstedet, mener Thomas Kligenberg. Han indrømmede nemlig på et tidspunkt, at han havde været på gerningsstedet, og at han havde været involveret i noget tomult. Dog nægtede han sig skyldig i anklagerne om legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, som begge både han og den 29-årige var tiltalt for.

De to mænd blev dog dømt for netop dette.

Den 27-årige fik 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel, mens den 29-årige fik 1 års fængsel.

Forskellene i straffen skal blandt andet ses i lyset af, at den 27-årige tidligere er dømt for vold.

Den 29-årige har undervejs fortalt, at han på dagen for overfaldene lånte sin bil ud til den 27-årige. Og at fingeraftrykkene på indkøbsvognen skyldes, at han tidligere samme dag som slagsmålet handlede i det nærliggende supermarked. Men den troede retten altså ikke på.

»Straffene er lidt i den lave ende, men retten har lagt vægt på, at det ikke var et umotiveret overfald. Der var en konflikt inden, og de havde aftalt at mødes derude,« siger Thomas Klingenberg til B.T.

Anklageren fortæller også, at der er er tale om en sag uden et reelt gerningsvåben, da der aldrig er fundet en kniv nogensteder. Til gengæld fandt politiet dog den førnævnte totenschlæger i din 29-åriges bil.

Ingen af de to 22-årige eller den 20-årige lillebror var på noget tidspunkt i livsfare som følge af de skader, de fik under overfaldet.