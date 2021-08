Efter nytår satte fabrikken Aalborg Portland priserne op på en ny og mere klimavenlig cementtype. Men nu har fabrikken trukket i land.

Den nye cementtype, FutureCEM, sælger simpelthen for dårligt og ikke i det omfang, fabrikken havde håbet på. Fabrikken er nu gået på kompromis prismæssigt.

Det siger Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør i Aalborg Portland, til Politiken.

»Med det kæmpestore fokus, der er på klima, troede vi, at FutureCEM ville gå som varmt brød – at der ville være en nærmest automatisk efterspørgsel. Det har overrasket os, at det ikke var tilfældet«, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Fra nytår og til nu forventede fabrikken ellers, at man ville have solgt 40.000 tons af den nye cement. Blot 2.000 tons er solgt.

FutureCEM blev prissat 30 procent højere end andre cementtyper, da den udleder 30 procent mindre CO2 per ton.

Men på baggrund af den lave efterspørgsel er priserne sænket igen i bestræbelserne på at nå Aalborg Portlands klimamål.

I september sidste år indgik Aalborg Portland en aftale med regeringen om, at producenten i 2030 skal have reduceret sin CO2-udledning med 660.000 ton, hvilket er knap en tredjedel af Aalborg Portlands samlede CO2-udledning på cirka 2,2 millioner ton i 2018.

En aftale, der i høj grad afhænger af et større salg af FutureCEM.