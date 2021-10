Til sommer kan weekenden igen skydes i gang med en koncert i Tivoli Friheden i Aarhus.

Fed Fredag er tilbage og i første omgang melder tv-2, Tina Dickow, L.O.C. og Kesi deres ankomst.

Den første koncert ventes ifølge direktør Henrik Ragborg Olesen at løbe af stablen 6. maj 2022.

Det fulde program vil blive offentliggjort løbende, og de endelige koncertdatoer og koncertbilletter vil snart komme i salg, lyder det fra Friheden.

Dermed er arrangørerne i år ude i ekstra god tid med de fire første navne. Og det med god grund.

Glæder du dig til Fed Fredag i Tivoli Friheden i 2022?

Der skal nemlig tages revanche fra 2021, hvor der blev solgt over 100.000 færre billetter i forhold til i 2019.

Besøgstallet var på præcis 65.597 mod 176.394 i 2019. I 2020 var der ingen koncerter på grund af corona.

»Jeg havde håbet og troet på mere, så det er skuffende,« fortalte Tivoli Frihedens direktør Henrik Ragborg Olesen til B.T i september.

I alt blev der afholdt 18 koncerter mod de sædvanlige 22. Bedst besøgte koncert var tv-2, som tiltrak 4.698 gæster.

Men der skal mere til at slå Henrik Ragborg Olesen ud, og han ser frem mod næste års koncerter.

»Jeg er meget optimistisk. Gæsterne er på vej tilbage, det kan vi bare se på vores sidste koncert i år med tv-2, som var den bedst besøgte,« siger han og tilføjer:

»Jeg håber, vi blæser afsted i 2022, hvor vi sætter ekstra ressourcer af. Vi får et helt vildt godt program, og så tager vi vores nye, flotte scene i brug.«