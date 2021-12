»Vi vil gerne klippe dig og få dig til at smile – og måske få julehumøret frem.«

Sådan stod der på invitationen til hjemløse og andre udsatte, der i weekenden kunne tænke sig en forkælelsesdag i Viborg.

Julen er som bekendt hjerternes fest. Og den tankegang strålede i den grad igennem, da syv frisører fra de to tvillingesaloner Men's Cut og Women's Cut indbød til gratis klipning.

I tidsrummet 10 til 15 kunne udsatte borgere fra Viborg og omegn møde op i en af salonerne og sætte sig til rette i frisørstolene og tilmed få serveret gratis gløgg og æbleskiver.

»Vi fik 32 besøgende, og de kunne næsten ikke tro deres egne øjne. 'Får vi også det? Er det rigtigt? Må vi bare tage?' sagde de flere gange,« fortæller Tina Dige Nielsen, som er indehaver af Men's Cut og Women's Cut.

Og ja, den var god nok. De besøgende måtte bare tage, og faktisk stopper julefesten ikke dér.

De to saloner havde nemlig samlet en masse tøj sammen de seneste måneder, som de har fået fra deres kunder, hvor man også måtte tage præcis det, man kunne tænke sig.

»En mor og en datter på omkring 11 år fik samlet en helt pose. De var simpelthen så glade og taknemmelige. De følte helt, at det var juleaften,« husker Tina, der stadig er helt høj over begivenheden i salonen:

»Der blev talt en del om julen, og flere fortalte, at de ikke skulle holde juleaften, fordi økonomien ikke tillader det. Så det var så dejligt at kunne give dem den her dag. Simpelthen så rørende.«

En kunde var ikke blevet klippet i mange år. Her er før- og efterfotos. Foto: Privat Vis mere En kunde var ikke blevet klippet i mange år. Her er før- og efterfotos. Foto: Privat

Derfor er hun overbevist om, at det ikke er sidste gang, at hun og kollegaerne afholder en forkælelsesdag for de borgere, der ikke selv har råd til at få ordnet hår. Og hun kan kun anbefale andre at gøre det samme.

»Det var en af mine medarbejdere, Lykke, der kom på ideen, og jeg var med på den med det samme. Nu har jeg givet ideen videre,« siger Tina.