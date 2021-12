Problemet bliver værre og værre. År for år.

Og allerstørst er det i København: antallet af hjemløse, der bliver afvist i døren på herberger.

Faktisk er det gået hen og blevet hverdagskost, at herberger i hovedstadsområdet må sige nej til hjemløse, der søger ly for vinterkulden.

Alle forsorgshjem er nemlig fyldt helt op.

Det fortæller Ask Svejstrup, der er sekretariatsleder i SAND, de hjemløses landsorganisation, som har foretaget en rundringning til områdets herberger.

Ifølge ham er problemet så stort, at hvis der kom 100 nye pladser nu, ville de alle være optaget i morgen.

»Herbergerne siger til os, at de må afvise folk hver dag, og at de ikke har en eneste plads.«

Ask Svejstrup sidder derfor tilbage med samme bekymrende følelse efter rundringningen som de sidste ti år, hvor han har ringet rundt til Københavns herberger:

»Det er samme følelse af afmagt. Og 'de er jo ligeglade med os'-følelsen, som de hjemløse også har. Problemet bliver værre år for år, og politikerne gør ikke noget ved det.«

Ask Svejstrup er sekretariatsleder i SAND, de hjemløses landsorganisation. Vis mere Ask Svejstrup er sekretariatsleder i SAND, de hjemløses landsorganisation.

Dette til trods for at politikerne tydeligvis er bekendt med problemet.

Regeringen har nemlig imidlertid sammen med et bredt flertal af Folketingets partier besluttet at støtte Folkekirken Vesterbro med 700.000 kroner, så Mariakirken kan holde åbent for hjemløse denne vinter.

»Vi skal passe ekstra godt på vores udsatte medmennesker, nu hvor vi har taget hul på endnu en vinter med stigende coronasmitte,« sagde social- og ældreminister Astrid Krag S) så sent som i sidste uge i en pressemeddelelse.

Hun uddybede:

»Alle skal fortsat have et trygt sted at sove, og derfor støtter jeg og de andre partier nu det gode arbejde i Mariakirken, så nogle af de mest udsatte mennesker i gadehjemløshed forhåbentlig kan gå vinteren i møde med lidt mere ro i sindet.«

Men beslutningen om, at hjemløse kan overnatte i Mariakirken, vil Ask Svejstrup ikke spises af med. Han beskriver det således:

»Det er en 'du dør ikke om natten'-løsning med Mariakirken, hvorimod et herberg skal hjælpe folk med at komme videre i livet.«

Ifølge Ask Svejstrup får de hjemløse altså ikke den hjælp, de har brug for, men blot fastholder folk i 'hjemløsemiljøet'.

Og det vil få alvorlige konsekvenser, siger han:

»Nogle får ikke den hjælp, som de har ret til. Og det giver dem en større nedtur, end den de burde have. Jeg forstår ikke, at politikerne ikke er blevet klogere.«

B.T. har kontaktet socialborgmester Mia Nyegaard (R) for at høre, hvordan hun vil forholde sig til SANDS resultater af deres rundringning.

Socialborgmesteren har ikke svaret på vores henvendelse – dog har forvaltningen skrevet følgende i et skriftligt svar:

»Det er korrekt, at belægningen på herberger i Københavnsområdet ligger højt, men ser man på tværs af herbergerne, er der ledige pladser. Det betyder, at borgere godt kan opleve at henvende sig til et herberg, hvor der ikke er ledige pladser, men så vil kunne finde en ledig plads et andet sted.«

Ifølge forskningscentret VIVE var antallet af hjemløse i 2019 i København 1.442 og 1.237 i Københavns omegn.