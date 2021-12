Hvis du er tidligere smittet med coronavirus, skal du ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger lade dig vaccinere 1-3 måneder efter, du er blevet smittet. Men hvorfor egentlig det, spørger mange af B.T.’s læsere i vores corona-liveblog.

B.T. har derfor spurgt Ole F. Olesen, vaccineforsker med en ph.d. i molekylær biologi og direktør for European Vaccine Initiative, hvad han mener om, at snittet er lagt netop der:

»Det synes jeg er meget fornuftigt: Hvis man har været smittet, så svarer det nogenlunde til at være vaccineret en gang, dog giver det en lidt bredere beskyttelse, fordi det er hele virus, man har fået ind i kroppen. Men princippet er lidt det samme,« siger han.

I dag er dit coronapas gældende i syv måneder, hvis du er tidligere smittet.

Hvor hurtigt efter tidligere smitte ville du lade dig vaccinere?

B.T. ville gerne have spurgt Sundhedsstyrelsen, hvordan det hænger sammen med anbefalingen om at lade sig vaccinere 1-3 måneder efter, man har været smittet. Men Sundhedsstyrelsen har grundet travlhed ikke ønsket at medvirke i denne artikel.

Ifølge Ole F. Olesen er det for lang tid at vente med syv måneder til at lade sig vaccinere efter smitte.

»Hvis man tænker på sin egen beskyttelse, så er det for lang tid. Derfor vil jeg da anbefale, at man løbende evaluerer varigheden af coronapasset, i takt med at man får flere data ind,« siger forskeren.

Han fremhæver, at tidligere smittede er heldige på den måde, at de kan opnår en ganske høj immunitet, hvis de lader sig vaccinere 1-3 måneder efter, de er blevet smittet. Og omikron varianten, der blev kendt i slutningen af november 2021, har gjort det endnu mere aktuelt at blive vaccineret:

Denne graf viser, hvordan en persons naturlige resistens overfor covid aftager med tiden, alt efter om man er vaccineret, har været syg med covid eller om man både er vaccineret og tidligere ramt af sygdommen. Vis mere Denne graf viser, hvordan en persons naturlige resistens overfor covid aftager med tiden, alt efter om man er vaccineret, har været syg med covid eller om man både er vaccineret og tidligere ramt af sygdommen.

»Jeg deltog i et møde i WHO i denne uge, og foreløbige resultater fra Sydafrika viste, at hvis man er tidligere smittet og bliver vaccineret efterfølgende, så kan man få en beskyttelse mod omikron varianten på op mod 95 procent mod alvorlig sygdom. Beskyttelsen var kun omkring 80 procent, hvis man bare havde fået to vaccine stik. Det er imponerende, og tyder jo på, at smitte plus vaccination giver en kraftig beskyttelse,« siger han.

»Viden om, at beskyttelsen fra vaccinerne falder, har vi fået samtidig med omikron, selv uden omikron ved vi nu, at beskyttelsen falder med tiden og hurtigere end forventet. Men selvfølgelig er det med denne variant blevet endnu mere aktuelt at få en vaccine,« siger Ole F. Olesen.

Og hvad så, hvis man har fået to stik og efterfølgende alligevel bliver smittet, er man så lige så godt beskyttet?

»Det ved man ikke endnu. Men umiddelbart må man formode, at man vil være ganske godt beskyttet, fordi man har fået det, der svarer til tre gange eksponering af virus,« siger Ole Olesen.

Hvis man er tidligere smittet og bliver vaccineret efterfølgende, så kan man få en beskyttelse mod omikron varianten på op mod 95 procent mod alvorlig sygdom. Ole F. Olesen, direktør for European Vaccine Initiative (EVI)

Tal fra Statens Serum Institut viser, at det er muligt at blive smittet med coronavirus to gange.

Tallene viser desuden, at 80 procent er beskyttede mod at blive inficeret igen. Blandt de ældre er tallet dog nede på kun 50 procent.

»Generelt ved vi, at immunsystemet hos yngre er bedre end hos ældre. Det betyder også, at den beskyttelse, som man opnår enten gennem tidligere smitte eller vaccination, normalt vil være kraftigere og holde længere hos de yngre. Men man skal dog huske på, at der kan være kæmpe individuel forskel. Der kan sagtens være ældre, der har et stærkt immunforsvar og lang beskyttelse og omvendt,« siger Ole F. Olesen.

Ifølge ham er det uden større betydning, om man bliver vaccineret en to eller tre måneder efter tidligere smitte.