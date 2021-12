Danskerne bør systematisk testes for, om de har antistoffer i blodet, efter de er blevet smittet med corona og efter vaccination.

Sådan lyder opfordringen fra professor ved Roskilde Universitet Karen Angeliki Krogfelt, der forsker i blandt andet antistoffer og immunologi, i en kronik på forskerzonen.dk.

»Ved at teste for antistoffer vil vi opnå viden, som kan bruges til at lægge en bedre corona-strategi. Man vil eksempelvis have mulighed for at finde de udsatte personer, som mangler antistoffer og derfor kræver større opmærksomhed, samt have mulighed for at distribuere vacciner bedre og til de mest udsatte, så vaccinen ikke i første omgang havner hos en, der er naturligt immun,« skriver hun sammen med en kollega i klummen.

Debatten er lige nu aktuel, fordi vaccineudrulningen i Danmark endnu en gang er ændret, så folk ned til 40 år kan få det tredje stik fire en halv måned efter deres andet stik.

Det skyldes, at immuniteten og dermed mængden af antistoffer har vist sig at holde kortere tid end først antaget.

»Det tredje stik gives ukritisk til alle. Jeg siger ikke, at alle skal smittes, men når der nu er gået to år, kunne man jo godt tage hensyn til dem, der har haft corona,« siger Karen Angeliki Krogfelt og uddyber:

»Jeg tror, der er mange flere, end vi har kendskab til i dag, der har haft coronavirus og er beskyttet, men vi ved det bare ikke, fordi man ikke har undersøgt folk. Nu risikerer man at overvaccinere folk, fordi deres krop allerede har antistoffer. Det er derfor, at nogle oplever at blive dårlige efter det tredje stik. Man kunne undgå det, hvis man sparede lidt på vaccinen og gav den til dem, der har få antistoffer,« siger hun.

I Danmark er det ikke muligt at blive testet for antistoffer, medmindre man er inviteret til et bestemt forsøg i forskningsmæssig sammenhæng, hvis man opsøger en privat udbyder eller køber en hjemmetest på apoteket.

Ifølge Karen Angeliki Krogfelt findes der laboratoriemetoder, hvor man kan skelne mellem, om man har antistoffer mod vaccinen, eller om man har været naturligt inficeret.

»Antistoftest og de laboratoriemetoder er hverken dyrere eller mere besværlige end kvik- og pcr-test,« påpeger hun som argument for at indføre en sådan test i befolkningen.

B.T. har spurgt Ole F. Olesen, vaccineforsker med en ph.d. i molekylær biologi og direktør for European Vaccine Initiative, hvad han mener om et sådant setup, hvor man testede danskerne for antistoffer i blodet:

»Problemet er desværre, at de anstistoftest, man anvender, ikke er særlig gode til at sige, hvor meget beskyttet man egentlig er. Det gælder både hjemmetest og de mere professionelle antistoftest. Hvis testene var gode nok, så ville det være et fantastisk redskab, fordi man så kunne udskyde vaccination for dem, der allerede havde tilstrækkelig med antistoffer,« siger han og tilføjer:

»Der er det svært at sige noget generelt om beskyttelsen hos den enkelte baseret på en antistoftest. Der kan være spor af antistoffer meget lang tid efter, man har været smittet, uden at man længere er beskyttet mod en ny infektion,« siger han.

Man kan dog godt tage en antistoftest for sin egen skyld, hvis man er nysgerrig på, om man har været smittet med corona.

RUC-professoren deler ikke entydigt Ole F. Olesens syn på sagen:

»Det er rigtigt, at man ikke kan fastlægge, hvor højt antistof-niveuaet er. Men når man ikke tester det, så ved man heller ikke, hvor højt det skal være for, at man er beskyttet tilstrækkeligt. Metoderne findes, man skal bare gøre det,« siger hun og råder derfor til, at man udvælger de bedste antistof-test til brug i den brede befolkning.

En corona-antistoftest kan måle, om du har antistoffer i blodet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere En corona-antistoftest kan måle, om du har antistoffer i blodet. Foto: Liselotte Sabroe

Forskerne ved endnu ikke, hvorfor nogle får mange antistoffer, mens andre får færre. Det kan muligvis bunde i genetiske årsager. Det er også derfor, at nogle alligevel bliver smittet, selvom de er vaccineret, fordi de ikke har dannet tilstrækkeligt med antistoffer i kroppen.

De nyeste tal fra Statens Serum Institut viser, at 95.940 danskere er smittet med coronavirus, selvom de har fået to stik. 2.059 danskere er smittet, efter de har fået tredje stik, viser rapporten fra uge 49.

Nyere studier viser, at er man tidligere smittet og så bagefter får et vaccinestik, vil man have endnu bedre immunitet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man venter en-tre måneder med at blive revaccineret, hvis man har været smittet.