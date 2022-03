I oktober kom det frem, at Søndervangskolen i Aarhus har snydt til afgangsprøver, og i december konkluderede en undersøgelse af forløbet, at der var tale om »et belastende arbejdsmiljø, utilstrækkeligt tilsyn og et uskønt forløb.«

Kort efter det valgte daværende skoleleder, Rani Hørlyck, at fratræde sin stilling.

Men nu har hun fået nyt job som Boligsocial Facilitator til familieindsatser på sprog og skolegang i Brabrand Boligforening i Gellerup.

»Jeg har altid været meget interesseret i det boligsociale arbejde og det at understøtte familier. Jeg har arbejdet med det i 35 år, derfor lagde jeg billet ind på den her stilling, da jeg syntes, den matchede mig godt,« siger Rani Hørlyck om sin nye rolle.

Efter sagen om eksamenssnyd rullede i medierne i flere måneder, er Rani Hørlyck glad for, at der nu skal ske noget andet.

»For mig er det vigtigste, at jeg får lov til at fortsætte med mit arbejde,« siger hun.

Hun er dog glad for, at arbejdsdagen på nyt job ikke allerede er i næste uge. Først tager hun nemlig seks uger til Grækenland på ferie, dernæst kan hun gøre sig klar til sin nye rolle, som hun tiltræder i august.

»Det passer mig fint, at jeg først starter op til august. Hvad, jeg håber og regner med, bliver de sidste skriverier om sagen er næsten først lige stoppet. Så jeg har selvfølgelig lige skullet finde ud af, hvordan det så er, jeg får sat mine kompetencer og interesser i spil igen,« siger hun.

Hun er dog ikke nervøs for, at sagen om Søndervangskolen kan få en betydning i hendes nye rolle.

»Sådan tænker jeg det ikke. Jeg har udtalt mig for nuværende om, hvad jeg har at sige om forløbet på Søndervangskolen. Jeg forlod alene skolen grundet usikkerheden omkring den her sag og ikke, fordi jeg vedkender mig de anklager, der har været fremme. Min person måtte ikke stå i vejen for børnene og familierne på skolen. Min nye arbejdsgiver er bekendt med de her ting og har været opmærksom på sagen, da de ansatte mig,« siger Rani Hørlyck.

Rani Hørlyck udtalte sig i B.T. i forbindelse med sagen, her afviste hun alle beskyldninger om bevidst snyd og fusk.

»Jeg hverken kan eller vil beskyldes for de ting, som jeg aldrig kunne finde på. Den skole har været mit hjertebarn i mange, mange år. Jeg har altid vidst, det ikke var en popularitetskonkurrence at være skoleleder, men derfra og til at blive beskyldt for alle de her ting har ikke været rart,« sagde hun dengang.

Hun fortalte også, at det var med et sørgmodigt hjerte, at hun forlod Søndervangskolen.

»Jeg tænker, at man ville være et ualmindeligt mærkeligt menneske, hvis man ikke var ked af at skulle forlade ens hjertebarn, som man har forsøgt at gøre alt det bedste for. Det er selvfølgelig trist for mig,« sage hun.

Men nu træder hun altså ind i en ny stilling – dog ikke i et uvant område. Rani Hørlyck startede sin karriere som lærer i Gellerup, og hun beskriver derfor, at hun nu »vender hjem og slutter sin ring der.«