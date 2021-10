Det bliver hvidligt modsat den fine lyserøde farve, det normalt har. Lidt ligesom huden på en gris.

Sådan beskriver tandlæger det tandkød, som børn og unge kan risikere at få, hvis de får et snusmisbrug. Og de skader oplever tandlægeklinikken på Gl. Hasseris Skole i Aalborg nu dukker op oftere og oftere.

Det fortæller DR Nordjylland.

»For år tilbage havde vi ikke nogen, hvor vi lagde mærke til det. Nu vil jeg kunne tage et billede af en snusskade en gang om måneden. Det er mit bedste bud,« siger klinikleder på Gl. Hasseris Skole, Susanne Ege Toft-Nielsen, der er formand for de offentligt ansatte tandlæger i Danmark, til mediet.

Heldigvis kan skoletandlægen rette op på begyndende skader. Men hvis tandkødet først begynder at forsvinde, så er kommer det aldrig tilbage igen.

Men hvor det er gået op for de unge, hvor farligt rygning er, så har de endnu ikke fået en forståelse for, at snus også er farligt. Derfor ser tandlægen gerne, at der kommer ligeså stort fokus på brug af snus, som der tidligere har været på rygning. For forbruget har nemlig taget fart, siger tandlægen til mediet.

Det er op mod hver tiende ung, der bruger snunslignende produkter, vurderer Statens Institut for Folkesundhed.

Og det viser sig også i affaldet foran Gl. Hasseris Skole, der underviser elever op til niende klasse, og i særdeleshed foran gymnasiet, fortæller tandlægen til mediet.

Ifølge tandlægen er de tidlige tegn og tand- og tandkødsskader hvidlige skader på tandkødet oppe over tænderne.