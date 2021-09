Snus, tyggetobak og nikotinposer. Kært barn har mange navne. Nikotinprodukterne i den runde æske har vundet indpas blandt de nordjyske unge, som flittigt sætter en pose under overlæben.

Men det er ikke kun i munden, de sætter de små poser.

Oliver Arenshøj fra Aalborg fortæller til DR, at han sammen med sine kammerater har eksperimenteret med alternative steder at få sit nikotinfix. Ved en fest forsøgte han sig nemlig med at stikke nikotinposen op under forhuden.

»Det stak sgu lidt. Og dagen efter kunne man godt se, at der var en firkantet prik rundt omkring,« fortæller Oliver Arenshøj.

Mens den metode kun kan bruges af cirka halvdelen af befolkningen, så beretter flere sundhedskonsulenter til DR, at nogle kvindelige brugere af produkterne stikker poserne op i underlivet, mens andre udnytter endetarmsåbningen til formålet.

Produkterne fungerer ved, at nikotinen optages gennem slimhinderne, og herfra føres den videre ud i blodet. Poserne er beregnet til at stikkes op under overlæben, hvor der er slimhinder, men det er der også i eksempelvis kønsåbninger. Men det er bestemt ikke en metode, som anbefales, lyder det fra Rikke Højland, der er sundhedskonsulent i Holstebro Kommune, til DR.

»Vi ser de her tandkødsskader i munden, og kønsdelenes slimhinder er jo også sårbare, så der kan det også skade huden,« siger hun.

Det er blandt de unge, at de nikotinholdige produkter er en udfordring. I Sundhedsstyrelsens rapport 'Danskernes rygevaner 2020' fremgår det, at 3,0 procent af den danske befolkning bruger det. Men kigger man på de 15-30-årige i Aalborg Kommune, er det 9,6 procent.

Det store forbrug af de snuslignende produkter har fået Aalborg Kommune til at tilbyde afvænningskurser med gratis nikotinerstatning. På samme måde, som det kendes fra rygeafvænning.