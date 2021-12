Smitten har efterhånden fået godt tag i hele landet, også i Aarhus, hvor dagens coronatal sætter en kedelig næstenrekord.

For det seneste døgn er 338 personer i Aarhus Kommune blevet konstateret smittet med covid-19.

Det er det andet højeste tal målt i Aarhus siden pandemiens start. Vi skal tilbage til 18. december 2020, da tallet var 393, for at toppe det.

Det skal dog tages med det forbehold, at Statens Serum Institut har oplevet problemer, der betyder, at der indgår nogle test fra weekenden i dagens opgjorte tal. Det er derfor, de er tårnhøje i dag, mandag.

»Grundet udsving i prøve-flowet og svartid i løbet af weekenden, og en generel underliggende stigning i smitten, er dagens smittetal meget høj i forhold til i går,« siger SSI.

45 af smittetilfældene stammer fra 8240 Risskov.

Dagens tal viser i øvrigt, at to sogne i Aarhus har passeret de tre grænseværdier, der betyder, at der bliver iværksat særlige smitteforebyggende tiltag.

Det drejer sig om Kolt og Brabrand.

Fra den 15. november 2021 gælder anbefalinger om, at sogne indfører særlige smitteforebyggende tiltag, hvis alle følgende kriterier er opfyldt:

Der er mere end 800 smittede pr. 100.000 borgere

Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage

Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Det betyder blandt andet, at dagtilbud og grundskoler i sognet anbefales at følge nogle restriktioner, for eksempel inddeling af børn i dagtilbud i mindre, faste grupper, mens grundskoler opfordres til at undgå undervisning på tværs af klasser.

Anbefalingerne ophører, når sognet i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre parametre for henholdsvis incidens, antal smittetilfælde samt positivprocent.

I Region Midtjylland er indlæggelsestallet steget med 6, så der nu er er 46 indlagte covid-19 patienter, hvoraf 15 ligger på Aarhus Universitetshospital.