Bussen kørte stille og roligt ved Rønbæk Skole i Hinnerup, da der pludselig lod et brag.

En isbold havde ramt forruden af bussen, kastet af fire drenge, der hurtigt løb væk fra stedet.

Bag rattet sad buschauffør Pia Christensen i chok.

»Den ramte lige over mit hovede, det gør, at jeg nærmest blokerer bussen. Braget var ekstremt højt, og jeg bliver nervøs og forskrækket. Vil der komme mere? Flækker ruden? Passagererne var også rystede,« siger hun om episoden.

Pia Christensen er efterfølgende blevet kontaktet af en mor til en ung pige, der var med bussen, som fortalte, hvor bange hun blev.

Episoden har fået Pia Christensen til at skrive et opråb på Hinnerups gruppe på Facebook.

Her opfordrer hun forældre til at tale med deres børn om, hvor farligt det kan være, når de kaster ting med biler og busser.

»Man ved aldrig, hvordan mennesker reagerer, når de får et chok. Jeg nåede heldigvis at bremse hurtigt, men tænk, hvis jeg havde kørt med højere fart eller ikke havde fået bremset hurtigt op. Så kunne jeg have ramt børnene - det er livsfarligt,« siger hun og fortsætter:

»Hvis det havde været mine børn, så havde jeg talt med store bogstaver og taget dem i nakken, så de kunne komme ned og sige undskyld. Det synes jeg faktisk, de burde.«

Hun fortæller videre, at frygten vil sidde i hende fremover, når hun kører i nærheden af børn og unge.

»Hvad er det næste, der kommer til at ske? En sten fra broen? Når de kan finde på det her, så ved man aldrig. De mener måske, det er drengestreger, men det var helt tydeligt, det var bevidst.«

»Vores lille landsbysamfund er normalt meget fredeligt, men jeg synes, det er begyndt at eskalere, og det er jo ikke noget godt tegn,« siger hun.

Pia Christensen har mandag morgen kontaktet sin chef ved Keolis. De vil nu forsøge at finde ud af, hvem drengene er. Der er nemlig både overvågning i bussen, og Pia Christensen er også blevet kontaktet af en borger i Hinnerup, der har overvågning af episoden.