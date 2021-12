Mandag er der registreret 421 smittede med coronavirus i Aarhus Kommune.

Det er det anden højeste antal nye smittede i Aarhus Kommune. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Samtidig viser tallene, at hele 16 sogne i Aarhus Kommune nu er over sundhedsmyndighedernes tre kritiske grænser for coronasmitte.

Aarhusianske sogne over kristisk grænse Sankt Lukas

Brabrand

Risskov

Viby

Skjoldhøj

Åby

Vor Frue

Skæring

Sankt Pauls

Sankt Markus

Tiset

Fredens

Ravnsbjerg

Ormslev

Beder

Tranbjerg Kilde: Aarhus Kommune

En kritisk grænse, der betyder, at sogne skal indføre særlige smitteforebyggende tilslag, hvis de tre nedenstående kriterier er opfyldt.

Der er mere end 800 smittede pr. 100.000 borgere

Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage

Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Her ses anbefalingerne. Gælder for alle borgere i området Det anbefales, at alle lader sig teste og bliver vaccineret.

Opfordring om skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19. Dagtilbud m.v. Opfordring om, at dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.

Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt ​Grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud Opfordring om, at undervisning så vidt muligt foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.

Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til 2 ugentlige tests fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder.

Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.

Opfordring til, at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.

Opfordring til, at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere. Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til 2 ugentlige tests fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder. Kilde: SSI

Anbefalingerne ophører, når sognet i syv dage i træk ikke har været over de førnævnte kriteriers grænseværdier.

Der er registreret 10.439 nye tilfælde med coronavirus i alt på landsplan.

Antallet af indlagte med coronavirus i hele landet er steget med 21 til 581.

I Region Midtjylland er der 57 indlagte.