Det var ikke uden dramatik, da en Airbus A220-300 fra airBaltic skulle lande i Københavns Lufthavn 11. juli.

Flyet var undervejs fra den lettiske hovedstad Riga, men få øjeblikke før flyets hjul kunne røre landingsbanen, mistede begge flyets motorer pludselig al kraft.

Dette skyldes tilsyneladende et automatiseret system, der skal sikre, at motorerne ikke løber løbsk, når flyet er på jorden. Men i dette tilfælde aktiveredes systemet, mens flyet stadig var i luften.

Piloterne modtog sekunder før hændelsen fejlmeldingen 'R THROTTLE FAIL master caution', og dens effekt skal nu undersøges af den canadiske havarikommission, skriver Ingeniøren.

Air Baltic flyver hyppigt til og fra København og byer i Baltikum. Flyselskabet flyver udelukkende med Airbus A220-300-fly.

Hændelsen vækker mindelser om de kontroversielle Boing 737 MAX-fly, hvor fejl i et computersystem også tog kontrol over flyene fra piloterne og i to tilfælde førte til dødelige flystyrt.

Og selvom de to hændelser er meget forskellige, så har de dog én ting til fælles, der bekymrer Hans Christian Stigaard, konsulent i flysikkerhed.

»Der er slet ikke tale om samme, fatale problem, men der er grund til bekymring over, at mange moderne flytyper hele tiden bliver opdateret med avanceret teknik, uden at både producenter og flyselskaber informerer tilstrækkeligt og træner piloterne i at håndtere de her systemer,« siger han til B.T.

»Systemerne har et formål, og på papiret virker de, men faren opstår, når piloterne i cockpittet kan blive overrumplet af en fejlmelding, hvor de ikke aner, hvordan de skal reagere.«

Det er ikke kommet frem, om de lettiske piloter havde fået træning i systemet. Alligevel tvivler Hans Christian Stigaard på, at fejlmeldingen ved Københavns Lufthavn kunne have ført til en tragedie, som man så det med MAX-flyene.

I de to tilfælde var det fejl på en sensor på vingerne, der medførte, at flyene automatisk pegede næsen opad for at undgå såkaldt 'stall'. Piloterne havde ikke modtaget træning i systemet og vidste derfor ikke, hvordan man slog systemet fra.

Flyet fra Air Baltic landede sikkert i Københavns Lufthavn 11. juli.

Da airBaltic-flyet oprindeligt er produceret af den canadiske flyproducent Bombardier, er det den canadiske havarikommission, der leder efterforskningen. Her er man dog ikke kommet med yderligere om årsagen til hændelsen.

»Flyet var i stand til at forlade landingsbanen, standsede på taxibanen, og blev trukket til gaten. Der var ingen skader,« lyder det i en melding fra havarikommissionen.

Til Ingeniøren oplyser airBaltic, at man aldrig har set noget lignende før.

Systemet på Airbus A220-300 er designet, så motorerne ikke ved en fejl gasser op ved en landing og dermed for eksempel risikerer at flyene kører af landingsbanen.

Flyet fra Air Baltic var undervejs fra den lettiske hovedstad Riga til København.

Ifølge Hans Christian Stigaard kan man med rette kritisere både Airbus og flyselskabet for ikke at respektere de nye systemer og sætte sig ordentligt ind i dem.

»Det bekymrer mig, når piloterne ikke ved, hvordan de skal håndtere dem. Hvis en lignende fejl sker i luften, så kan det jo gå ufatteligt galt, som man så det med de to Boing-fly. Det skal man rette op på, for det er et meget kritisk problem,« siger han.

Ifølge Ingeniøren har airBaltic holdt flyet på jorden og undersøgt sagen. Samtidig har man briefet sine piloter om, at systemet kan gennemtrumfe motornedlukning under en landing, hvis der opstår fejl.

Det lettiske flyselskab flyver hyppigt til og fra København fra hovedstæderne i Baltikum. Flyselskabet flyver udelukkende med Airbus A220-300-fly.