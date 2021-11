Demonstranter i et større optog fik det lørdag til at give genlyd i Odenses gader.

Hvis man undrede sig over, hvad de koordinerede råb drejede sig om, skal forklaringen findes i Skotland, hvor der netop nu afholdes COP26.

»Vi vil ha' en grøn, retfærdig fremtid. Vi vil ha' en grøn, retfærdig fremtid,« lød det således lørdag eftermiddag.

Ligesom i 24 andre byer gik odenseanske demonstranter nemlig i gaderne for at sætte fokus på klimaet, fordi der altså netop nu er klimatopmøde – det såkaldte COP26 – i Glasgow i Skotland.

Delegerede fra 200 lande er i Glasgow for at nå til enighed om, hvordan målene fra Parisaftalen kan nås. Den globale temperaturstigning skal ifølge aftalen begrænses til mellem 1,5 og 2,0 grader.

Demonstrationen er en del af cirka 200 lignende protester, der lørdag bliver afholdt over hele verden. Demonstranter mener blandt andet, at store virksomheder bærer en del af skylden for klimakrisen.

Myndighederne i Glasgow har tidligere sagt, at de forventede op mod 50.000 mennesker på gaderne i den skotske by.

Og i Danmark var der altså lørdag solidarisk klimamarch i 25 danske byer. Blandt andet i København, Aarhus. Aalborg og også Odense.

Halvvejs igennem topmødet har nogle lande lovet at reducere deres CO2-udledning. Der er også indgået aftaler om udfasning af kul og at nedbringe udslippet af metan.