Nu kommer den endelig: julegaven, du først ved, du rigtig trænger til, når det er ved at være for sent.

Den mere end 130 år gamle Dronning Louises Bro har i et helt årti været et af Københavns hotteste mødesteder, efter at man i 2011 indsnævrede kørebanen til fordel for bredere fortove og cykelstier som en del af trafikomlægningen af Nørrebrogade.

Siden da har der ikke været mange lune, skyfrie dage, hvor broens solside ikke har været beklædt med unge, smarte, solbrillebærende københavnere.

Dog skal de store mængder kaffe og øl, der indtages broen, ud den anden vej, end de kom ind.

Arkivfoto af gadefesten Distortion på Nørrebro, hvor folk så småt er ved at ankomme og nyder en øl på Dronning Louises Bro. Foto: Betina Garcia Vis mere Arkivfoto af gadefesten Distortion på Nørrebro, hvor folk så småt er ved at ankomme og nyder en øl på Dronning Louises Bro. Foto: Betina Garcia

Det har skabt en uheldig tilstand, hvor flere nærliggende restaurationer har været forvandlet til en form for svingdørstoilet – imod betaling af en dyr kop kaffe vel at mærke.

Men nu skal det være 'slut prut'.

'Danmarks længste catwalk' får nu endelig sin egen kattebakke.

Eller oversat til forståeligt dansk: Nu kommer der et offentligt toilet ved den populære bro til fri afbenyttelse for alle og enhver.

Synes du, det er tiltrængt med et offentligt toilet ved Dronning Louises Bro?

Toilettet er en udløber af budgetforhandlingerne i september. Her var der et ønske om at øge toiletkapaciteten i 'særligt belastede nattelivszoner' – heraf på strækningen fra Nørreport over Israels Plads til Dronning Louises Bro.

Toilettet har været et stort lokalt ønske, og Teknik- og Miljøudvalget har nu endelig besluttet, at det skal placeres på Nørrebro-siden af Dronning Louises Bro. Nærmere bestemt ved Sortedam Dosseringen lige over for nummer 1.

Københavns snart afgående teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), der er bosat på Nørrebro, glæder sig over, at hun snart kan gå på toilettet, fremgår det af en pressemeddelelse, der er udsendt af hendes egen forvaltning.

Her fremgår det i øvrigt også, at det længe efterspurgte toilet bliver handicapvenligt, selvom det er på bekostning af, at man kunne have fået etableret en permanent toiletvogn med to ikke-handicapvenlige toiletter for de samme penge, der blev afsat til budgetforslaget.

Det var et ønske fra Nørrebros Lokaludvalg. Og Ninna Hedeager OIsen bakker op om, at toilettet også kan benyttes af handicappede borgere.

»Jeg bor selv på Nørrebro og ved, at der i årevis har været et stort lokalt ønske om at få et toilet ved Dronning Louises Bro. Jeg er rigtig glad for, at forvaltningen har taget lokaludvalgets input til sig og sikret, at toilettet bliver handicapvenligt.«

»Det er langtfra alle i byen, der bare kan gå ind på en café og bruge penge på en kaffe og på den måde komme på toilettet, og derfor er det vigtigt, at vi sørger for at have tilstrækkeligt mange gode og sikre offentlige toiletter, som kan benyttes gratis døgnet rundt,« siger Ninna Hedeager Olsen i pressemeddelelsen.

Toiletvognen kan være opsat og klar til brug i løbet af efteråret 2022, vurderer forvaltningen.