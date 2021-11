Black Friday er lige om hjørnet.

Faktisk er Black Week, den nyere og forlængede udgave af udsalgsmekkaet, allerede i gang.

Og det kommer i den grad det Aalborg-fødte firma SACKit til gode.

»De sidste to måneder af året tjener vi en fjerdel af vores omsætning ind,« fortæller Kristoffer Glerup, stifter af firmaet.

SACKit sælger alt fra høretelefoner til borde, stole og sofaer, der kan bruges udenfor og står imod al dansk vejr.

Og så sælger de selvfølgelig også sækkestole, der var virksomhedens første produkt.

Dansk Erhverv har lavet en undersøgelse, der viser, at stort set alle danskere ved, hvad Black Friday er.

Derudover planlægger 43 procent at gøre sig køb i forbindelse med det verdensomspændende udsalg.

Der er dermed meget opmærksomhed at hente fra potentielle købere den dag.

Coronakrisen har dog sat et dårligt præg på mange forretningsmæssige aspekter.

Men én god ting har den også gjort: den har fået mange forbrugere til at få øjnene op for onlinehandel.

»Før har folk gerne villet ud at se på varerne, når de kom over en vis beløbsgrænse. Nu kan folk godt købe en sofa til 40.000 kroner på nettet. De er blevet mere trygge ved onlineshopping og er blevet mere vant til det,« siger stifteren om tendensen.

»Hvis vi ser bare to år tilbage, er Black Week virkelig blevet stort,« siger han og fortsætter:

»Danskerne venter flere uger på at købe ind til Black Week og Black Friday. Det kan mærkes, fordi omsætningen de sidste to-tre uger op til er meget lave.«

Men i år har SACKit ikke kunnet mærke samme fald.

Denne års julehandel har været præget af mere panik end sædvanligt, fordi mange firmaer oplever varemangel.

Det skyldes flere ting. Blandt andet at kinesiske fabrikker har måttet skrue ned for produktionen, at coronakrisen stadig kan mærkes flere steder, og at der sågar også for nylig lagde sig et skib på tværs af Suezkanalen, verdens længste skibskanal, hvor et utal af varer bliver fragtet gennem.

Derfor har mange ikke turdet risikere, at der var tomt for gaver under juletræet og derfor købt mange gaver, selvom de store tilbud var på vej.

»Vi har generelt købt stort ind af varer i god tid, så vi regner stærkt med at kunne levere uanset hvad,« siger Kristoffer Glerup.

Black Week strækker sig fra 22-28 november.

Black Friday er fredag d. 26 november.

Og som om det ikke er nok, finder Cyber Monday sted mandag 29. november. Et koncept der, ligesom Black Friday, handler om rabatter, men som udelukkende foregår online.