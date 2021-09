Du skal ikke mere end nogle meter ud fra centrum, før restauranterne svinder hen og bliver erstattet af butiksløse villakvarterer.

Det vil Dennis Juhl, der ejer restauranterne Textur og Struktur i Aalborg Centrum, lave om på med sin nye deli-satsning.

»Vi skal omfavne de forskellige bydele, for der er så meget godt ud over centrum. Om det så er Gug, Vejgaard eller Hasseris, elsker vi jo at bo og være der, ellers havde vi ikke gjort det. Derfor synes jeg, man skal have mulighed for at bruge bydelene noget mere,« siger kokken.

Ideen til delien, som har fået navnet Latur, kom, efter en lokal ejendomsmægler foreslog Dennis Juhl at åbne en restaurant i bygningen på Hasseris Bymidte 35.

Først sagde han nej, men tænkte så, at en deli med vin, servering og nøje udvalgte indkøbsvarer godt kunne trække befolkningen i forstadsbyen til.

»Der er et marked for det her, fordi der både er børnefamilier, pensionister og folk med penge på kontoen, der vil kunne nyde en kop formiddagskaffe eller lidt fyraftensvin og nogle sydlandske retter her. Vi er det rette koncept til det rette miljø,« siger Dennis Juhl og forklarer, hvor inspirationen kommer fra:

»I København er man rigtig god til at matche koncepter med bydele. Også i Aarhus. Du kan stå i Latinerkvarteret med dens stemning og priser til de mangfoldige og typisk studerende typer. Så går du to gader længere hen og er i noget helt andet. I Aalborg er der centrum og så typisk nogle pizza- og grillbarer uden for byen.«

Ved ikke at åbne delien i centrum, hvor hans andre restauranter også ligger, giver han afklad på visheden om, at gæster ikke bliver en mangelvare.

»Det er på ingen måde selvskrevet, at det bliver en succes, for der er jo væsentligt større sandsynlighed for at få flere gæster inde i midtbyen. Men jeg tror godt, det her kan lade sig gøre,« siger han og sætter ord på sine mål:

»Vi vil ikke slå for stort et brød op og sætte en masse vækstmål. Vi satser indtil videre på, at de lokale bliver de primære besøgende, men best case scenario er jo, at vi får skabt en Hasserisoase, der bliver så spændende, at folk vil komme fra centrum.«

Latur åbnede 2. august, og Dennis Juhl har oplevet stor interesse for den sydeuropæisk-inspirerede deli indtil videre.

»Mange har kigget forbi, men om det bare er nyhedsinteresse, må tiden vise. Det kan jo vise sig om to-tre år, at ideen ikke kunne lade sig gøre. Men jeg tror godt, det kan lade sig gøre,« siger kokken.

Dennis Juhl håber, at interessen vil fortsætte, og at byens andre kokke vil finde provinsielle åndehuller til deres fremtidige restauranter.