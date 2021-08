Det seneste års tid har tre kokke rejst land og rige rundt for at smage på alverdens burgere.

Det har nu ført til, at man har kåret dette års bedste burger og givet en innovativ pris.

Det skriver TV 2 Lorry.

Til lokalmediet fortæller Jesper Wieder, der driver konkurrencen, hvor man uofficielt årligt kårer landets bedste burger, at der i første omgang blev udvalgt en række finalister af de tre kokke, der har rejst rundt for at smage burgere fra nord og syd, øst og vest.

Kokkene havde udvalgt hvilke burgersteder, de gerne ville lægge vejen forbi, på baggrund af indstillinger fra helt almindelige borgere.

Til TV 2 Lorry fortæller en af de tre dommere, Carsten Olsen, der er kendt som 'Den Skaldede Kok', at en god burger for ham er én, der er samlet på 'den rigtige måde':

»Det handler ikke om, at løget er i toppen eller salaten er i bunden, smagen skal bare være rigtig. Sur, salt og sødt, så er vi der. Og så skal man kunne spise den i en hånd, og spise den uden den falder fra hinanden,« siger han.

I alt ni finalister klarede sig videre, og lørdag blev vinderen kåret, efter også en række udenlandske dommere havde været igennem en blindsmagning.

Vinderen, der dermed fik 'Folkets Pris', blev burgeren fra Hungry Dane, mens burgeren fra Dandelion fik den 'Innovative Pris'.