Selvom det måske ikke umiddelbart ser sådan ud, der hvor du befinder dig denne morgen, så kan du godt begynde at glæde dig.

Der er nemlig en 'rigtig fin sensommerdag' på vej.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Lars Henriksen, tidligt søndag morgen:

»Når man står op, er der nok nogen, der vil undre sig lidt, fordi der særligt vestpå er mange skyer lige nu. Men de skulle gerne gå i opløsning i løbet af formiddagstimerne, og så venter der altså også noget sol derovre,« forklarer han.

For hele landet gælder, at temperaturerne kommer til at lægge sig mellem 17 og lidt mere end 20 grader – og samtidig kommer der nogen eller ligefrem en del sol.

»Det bliver en rigtig fin sensommerdag. Også der, hvor der er mange skyer lige nu. Det er bare med at have lidt tålmodighed der, hvor skyerne er, så skulle det også blive pænt,« fortæller Lars Henriksen.

Det kan dog godt være, at der i den syd-sydvestlige del af landet kommer nogle af dem, der kaldes 'slørskyer'.

»Det er sådan nogle høje, tynde skyer, som gør, at det måske ikke er fra en helt skyfri himmel, vi får solen der, men nok er lidt mere sløret,« siger meteorologen.

»Men alt i alt vil jeg sige, at man vil opleve det som en flot sensommerdag.«

Det fine sensommervejr fortsætter både mandag og tirsdag, hvor vi også kan få mellem 17 og 22-23 grader.

Men fra onsdag ser det ud til at ændre sig:

»Der får vi det, vi kalder en skiftedag, når et lavtryk skal ned igennem Østersøen. Med det følger køligere luft og også mere blæsende og ustadigt vejr,« fortæller Lars Henriksen.