Da forældrene skubber døren op, bliver deres vejrtrækning hurtigere og hurtigere. Moren synker en klump i halsen. Luften i svømmehallen føles nærmest kvælende.

Det var her, deres datter kæmpede for sit liv. Og tabte.

Mandag i sidste uge tog 17-årige Stacy afsted på introtur til Jammerbugt Idrætscenter i Fjerritslev sammen med sine nye klassekammerater i 10. klasse.

Turen var hendes første uden familien, og hun glædede sig helt vildt, fortæller moren, der ankom til Danmark fra Cameroun for tre år siden sammen med Stacy.

»Jeg var ikke bekymret, da hun tog afsted, for jeg troede, at der var voksne til at passe på hende,« siger Stacys mor, Rosalie Ørsted.

Hun bliver stille.

»Jeg har stolet på mennesker, som jeg ikke kender.«

Hun synker endnu en klump, der har samlet sig i halsen.

Jens og Rosalie Ørsted havde brug for at se, hvor deres datter døde. De havde forestillet sig, at bassinet havde været langt større, siger de.

»Og det var en kæmpe fejl. Jeg står her nu uden min datter, fordi jeg stolede på de voksne.«

Den aften, hvor eleverne fra Egeskolen i Furesø Kommune ankom til idrætscenteret, hoppede cirka 50 af eleverne i vandet i svømmehallen.

Fire lærere og en skoleleder var til stede ved bassinet. Den ene havde livredderuddannelse, og to havde taget kursus i førstehjælp. Men alligevel var det nogle af drengene fra klassen, der fik bjærget Stacy op fra det knap fire meter dybe bassin. Ligesom de påbegyndte den livreddende førstehjælp.

Stacys mor, Rosalie, går langsomt rundt om bassinet, inden hun stopper op ved en stige og tager fat med begge hænder. Hun forsøger at holde sig oppe, mens gråden presser på.

Stacy sammen med sin mor, Rosalie, juleaften.

Den ene fod foran den anden. Videre rundt om det vand, der tog hendes datter fra hende. Stacy kunne ikke svømme. Det vidste lærerne godt.

»Min lille pige, det var alt for farligt for dig,« hvisker moren på fransk, som var det sprog, hun og datteren talte sammen, da de boede i Cameroun.

Stacys fætter står henne ved vipperne, som han hoppede fra med de andre drenge sidste mandag, mens pigerne legede på det lave vand. Han gik i samme klasse som Stacy og overværede de skæbnesvangre minutter i svømmehallen.

Ifølge fætteren og en anden klassekammerat, der var med til at redde Stacy, og som B.T. har talt med, forsøgte eleverne at få lærerne til at gøre noget tre gange. De sagde til dem, at der lå noget på bunden af bassinet, og at det lignede et menneske.

Stacy var det eneste, der altid kunne gøre Rosalie glad, fortæller hun. Hvem skal nu gøre hende glad?

Men det skulle lærerne ifølge drengene have slået hen, ligesom en af de voksne havde kigget ned på bunden og konstateret, at det var en dukke, der lå der, og ikke et menneske.

»De sagde, at det var en dukke, der lå på bunden. Det vigtigste i mit liv. De sagde, at hun var en dukke. Hun er den eneste, der altid har gjort mig glad,« græder Rosalie.

Papfaren Jens spørger lederen af Idrætscenter Jammerbugt, Søren Konnerup, der har vist dem rundt på stedet, om de har dukker liggende nogle steder i svømmehallen.

De har kun flydende genstande, fortæller lederen. De må slet ikke have noget, der kan indikere, at der ligger et menneske på bunden.

Kommunen om drukneulykken: 'Det er ikke noget, vi kan genkende' Interview med Tine Gram, velfærdsdirektør i Furesø Kommune. Hvorfor er det kommunen og ikke skolen, der stiller op til interview? »Den her frygteligt tragiske ulykke berører også vores medarbejdere, som var til stede, og derfor har vi aftalt, at det er mig, der udtaler sig på kommunens vegne.« Hvordan kan lærerne ikke have opdaget noget? »Jamen, altså, det er det, vi alle – og ikke mindst lærerne selv – tænker på nu. Hvordan kunne det ske? Det er vi i gang med at undersøge. Politiet har jo konstateret, at det er en tragisk ulykke. Jeg kan ikke give nogen yderligere forklaring.« Nogle af eleverne gør lærerne opmærksomme på, at der ligger en skikkelse på bunden, de tror, er et menneske. De siger, at lærerne smiler og ikke tager det alvorligt? »Den udlægning kan vi ikke genkende.« Hvilken udlægning har I så? »At en dreng er dykket ned og opdager, at der ligger noget. To drenge dykker umiddelbart ned igen og konstaterer, at det er en pige, som de sammen med en lærer på bassinkanten får bjærget op og påbegynder livreddende behandling.« Hvorfor er der ikke nogen af lærerne, der hopper i vandet, når det bliver konstateret, at det er en pige? »Lærerne er på bassinkanten. Det er helt almindeligt i sådan nogle situationer. Du skal huske på, at det går virkelig stærkt. Umiddelbart efter er lærerne til stede, og sammen påbegyndes livredningen.« Ifølge de to drenge, B.T. har talt med, konstaterer en lærer på et tidspunkt, at det er en dukke på bunden af bassinet. Hvordan kan det ske? »Det er ikke noget, vi kan genkende. Jeg har en forklaring om, at det er en af eleverne, der i første omgang tror, at det er en dukke.« Forældrene mener, at det er lærerne, der har svigtet i den her situation. Mener I også det? »Jeg kan sagtens forstå, at de er frustrerede og vrede og har brug for en forklaring. Vi er kede af det på deres vegne, og jeg har tilbudt, at vi gerne vil gennemgå forløbet med dem, når de er klar til det. Og så vil jeg bare sige, at politiet har konstateret, at der er tale om en tragisk ulykke.« Men der er vel stadig nogen, der kan have et ansvar for den tragiske ulykke? »Der er ikke noget endnu, der tyder på, at der ikke er blevet handlet, som der skulle. Men det er vi ved at få undersøgt, og så vil vi selvfølgelig se på, om den tragiske ulykke giver os anledning til at justere på vores rutiner og lignende på ture.«

»Da børnene sagde, at der lå noget i vandet, skulle de voksne have handlet. Hvis de havde gjort det, havde jeg ikke krævet mere. Så ville jeg kunne sige, 'okay, det var et uheld',« siger Rosalie, inden Jens tager over:

»De minutter, der gik, før drengene havde reddet hende op. Hvis nu lærerne havde handlet, kunne minutter være vundet, og selv få sekunder har stor betydning i sådan en situation,« siger han og fastslår, at børn aldrig skal stå med ansvaret for den slags.

Forældrene, der endnu ikke har hørt fra Egeskolen, kræver retfærdighed. Retfærdighed i form af, at skolen skal påtage sig deres ansvar for ulykken. Indtil nu har forældrene kun hørt gennem medierne, at lærerne ifølge Furesø Kommune skulle have handlet korrekt.

Det er forældrene langtfra enige i. Derfor har de nu også allieret sig med en advokat, der inden længe vil gå i gang med at indsamle alt nødvendigt materiale og viden om ulykken. Og så vil de tage den derfa, siger de.

Hvis I kunne sige noget til skolen og lederen lige nu, hvad skulle det så være?

»De skal påtage sig deres ansvar. At vi står her nu. At jeg har mistet min lille pige – det er skolens ansvar,« siger Rosalie Ørsted.

Kommer I til at kunne tilgive skolen?

»Det ved jeg ikke. Jeg er meget sur og ked af det. Det er deres skyld, at jeg har mistet min lille pige. Det var deres ansvar at passe på hende.«

B.T. har ringet til skoleleder på Egeskolen Leif Petersen for at få svar på de spørgsmål, som den efterladte familie sidder tilbage med. Hvordan kunne man tro, at det var en dukke, der lå på bunden? Hvor var lærerne, da børnene både bjærgede Stacy i land og gav hende hjertemassage? Hvorfor har skolen ikke kontaktet forældrene? Og vil de påtage sig et ansvar for drukneulykken?

Leif Petersen fortæller, at han ikke vil tale med B.T., og at det er velfærdsdirektøren i Furesø Kommune, Tine Gram, der udtaler sig på vegne af skolen.

Han siger dog, at han gerne vil sætte sig med forældrene »under ordnede forhold« og svare på deres spørgsmål.