To mænd er i retten onsdag hver blevet idømt fem års fængsel for besiddelse af en større mængde kokain.

Ved en pendlerplads mellem Aarhus og Silkeborg opdagede politiet i oktober 2020 et spektakulært fund. Politiet fik i efteråret et tip, om at »noget« var gravet ned på stedet, og sendte derfor efterforskere og en specialtrænet hund mod pendlerpladsen.

Her viste det sig, at hele 1,35 kilo kokain var nedgravet på pladsen, efter at den specialtrænede hund fik færten af den nedgravede pose, hvor kokainen lå i.

Efterfølgende blev poserne sendt til teknisk undersøgelse for at finde ud af, om der var efterladt dna, der kunne lede politiet på spor af gerningsmændene.

Her viste undersøgelsen, at to mænd på henholdsvis 23 og 27 år havde haft fingrene i flere af de poser, der var viklet om kokainen.

Politiet kunne på den baggrund anholde og varetægtsfængsle de to mænd. Under ransagning af den 23-årige mands hjem blev der også fundet cirka 350 gram hash og 7,50 gram salgsklar kokain.

I retten blev de hver især idømt fem års fængsel for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg. Derudover blev den 27-årige dømt for flere butiksrøverier.

»I denne sag var et dna-spor hovedbeviset – og sammen med et grundigt stykke efterforskningsarbejde lykkedes det at få fældet de to mænd og få fjernet en større mængde hård narkotika fra det offentlige rum,« siger anklageren ved Særlig Efterforskning Vest, Jacob Gents, der er tilfreds med dommens resultat.

De to mænd ankede dommen på stedet og forbliver varetægtsfængslet, indtil ankesagen skal behandles i landsretten.