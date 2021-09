Benene står aldrig stille på den aalborgensiske ultraløber Stine Rex.

Fredag morgen har ultraløberen imidlertid skiftet de nordjyske ruter ud med ruter af mere eksotisk karakter. Hun deltager nemlig i det 246 kilometer lange ultraløb Spartathlon i Grækenland.

»Jeg håber på at få et godt løb og have et smil på under hele turen. Men hvem drømmer ikke om at blive nummer et? Jeg drømmer da om at stå øverst oppe og vinke til dem alle sammen,« fortæller Stine Rex til TV2 Nord og fortsætter:

»Men jeg lover, at jeg nok skal være tilfreds med en 3. plads.«

Det er ikke første gang, Stine Rex giver sig i kast med at løbe mellem de to legendariske byer fra den græske oldtid, men hun er aldrig blevet placeret højere end nummer fire.

Det er dog ikke kun for egen vindings og prestigens skyld, den 42-årige ultraløber giver sig i kast med monsterdistancen. Undervejs samler hun nemlig penge ind til Legeheltene på Aalborg Universitetshospital, som ultraløberen er ambassadør for.

Den hurtigste tid for kvinder på den 246 kilometer lange rute blev sat i 2017. Her tilbagelagde polske Patrycja Bereznowska distancen på 24 timer 48 minutter og 18 sekunder.

Spartathlon er blevet afholdt siden 1983 og er baseret på Phidippedes' løb mellem de to byer fra oldtidens Grækenland. Phidippedes er dog nok mest kendt for at have løbet de godt og vel 42 kilometer fra Marathon til Athen.

Og skulle du have fået lyst til at finde løbeskoene frem, men måske ikke lige har tid til at tage helt til Grækenland, så guider Stine Rex dig her til nogle af de bedste løberuter i Aalborg.