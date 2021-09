Onsdag aften mødte Aalborg Freja Aarhus-klubben Lyseng på hjemmebane i Vestbyen til et brag af en 100.000 kroner-kamp, og Aalborg Freja kunne sidst på aftenen fejre en sejr.

Lige så langt væk man næsten kan komme i landet leverede Nykøbing en sensation ved at slå FCK, men onsdagens største pokalpræstation kom fra Aalborg Freja, som sikrede sig den sensationelle sejr efter straffesparkskonkurrence, der efter både de ordinære 90 minutter og efterfølgende 30 minutters forlænget spilletid sluttede 1-1.

»Det var en vanvittig kamp!« lyder det fra Aalborg Frejas målmand Simon Gasberg.

Hjemmeholdet kom bagud efter et kvarter, men de blev ved med at bevare kampgejsten og fik scoret til 1-1 efter cirka 30 minutters spil, hvilket gav Aalborg Freja lidt mere tro på sejren.

Efter pausen kørte Aalborg Freja på, og kampen endte med straffe, hvor Simon Gasberg får taget første bold, og kampen ender 5-4.

»Herefter var der vild jubel! Det er første gang, vi er nået så langt, og det er første gang, at et Serie 1-hold er nået så langt. Det blev den magiske aften, vi havde drømt om, så det er kæmpe stort for os,« fortalte en glad Simon Gasberg til B.T. Aalborg efter onsdagens kamp.

Målmand Simon Gasberg endte også som aftenens spiller, men det er forbundet med en vis ydmyghed fra målmanden selv.

»Jeg tager det, jeg skal. De scorede et godt mål, men jeg havde også 10 spillere foran mig, som arbejdede røven ud af bukserne. Jeg er meget tilfreds med min egen præstation, men jeg er også supertilfreds med hele holdets præstation. Det var over al forventning,« lød det fra målmanden.

På mange måder var det en sejr mod alle odds for det lille hold fra Vestbyen. Sejren gør, at Aalborg Freja kan indløse de 100.000 kroner, som der gives til den serieklub, der kommer længst i fodboldens pokalturnering.

»Vi har været underdogs, og alle oddsene pegede på, at vi skulle overpræstere for at vinde, men jeg synes faktisk ikke, at vi som sådan overpræsterer. Vi spiller en god kamp, og vi gør, hvad der skal til – også i straffesparkene til sidst, og der er vi bare gode,« lyder det fra Simon Gastberg.

Omend flere af spillerne skal på arbejde eller studie torsdag, skal aftenens sejr alligevel fejres.

»Vi drikker en øl, og så ser vi måske lidt klatøjede ud i morgen. Vi har faktisk en træning i morgen aften, og så er der kamp igen lørdag, men i aften fejrer vi – det er historisk, og det er noget, vi aldrig oplever igen,« lød det fra en glad Simon Gasberg.