Storbyens skraldemænd er ikke just vant til at blive mødt med tålmodighed, og da i hvert fald ikke i de tidlige morgentimer.

På Frederiksberg har det siden 2018 været en regel, at kommunens skraldebiler skal holde en halv times fastsat pause på hverdage fra klokken 7.40 til 8.10 for at begrænse trafiktrængslen i morgenmyldretiden.

Pausen afvikles så vidt muligt på byens små veje, således at skraldebilerne ikke holder i vejen på de større trafikveje.

Det gælder særligt på byens skoleveje, hvor gennemstrømningen af stressede børneforældre er stor.

Skraldebilernes morgenpause har dog vist sig at være en knap så ideel løsning, som hidtil antaget.

Kommunen har erfaret, at større anlægsarbejder på Frederiksberg ofte bidrager til, at bilisterne søger byens mindre veje, hvorved skraldebilerne kommer til at spærre for trafikken og øge trængslen stik imod pausens hensigt.

Frederiksberg Kommune vil derfor nu gennemføre et forsøg, hvor de ophæver den tvungne pause i affaldsindsamlingen for fire skraldebiler.

Det skal ske i anlægsperioden på Vesterbrogade/Pile Allé i en tre måneders forsøgsperiode fra 1. februar til 1. maj 2022.

Frederiksberg Renovation råder over 32 skraldebiler, hvoraf 12 er 100 procent elektriske. Foto: Frederiksberg Kommune

Det fremgår af en sagsfremstilling fra mandagens møde i Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget i Frederiksberg Kommune.

Her blev udvalgets syv politisk valgte medlemmer anbefalet af forvaltningen af stemme for forsøget, hvilket de også imødekom, fortæller udvalgsformand Jan E. Jørgensen fra Venstre.

»Det gjorde vi, dels fordi det kun gælder på de veje, hvor der pågår vejarbejde, og dels fordi skraldebilerne ellers ville holde på sidevejene, hvor det er endnu mere problematisk. Det er vigtigt at sikre skolevejene om morgenen, så det er lidt dilemmafyldt det her,« siger Jan E. Jørgensen til B.T.

Forvaltningen bemærker, at det fortsat ikke vil være tilladt for de fire skraldebiler at køre på byens skoleveje i pausens tidsrum.

Forsøget vil blive evalueret efter dets ophør, og resultatet vil danne udgangspunkt for den fremtidige planlægning af skraldebilernes morgenkørsel.

Både evalueringen og forslag til morgenkørsel vil blive fremlagt for udvalget senere på året.

Frederiksberg Renovation råder over 32 skraldebiler, hvoraf 12 af dem er 100 procent elektriske.

Frederiksberg Kommune forventer, at kommunen ved udgangen af marts måned i år når op på 20 elektriske skraldebiler, og inden udgangen af 2023 vil alle byens skraldebiler være elektriske.