Smitten med covid-19 stiger igen – også lokalt i Aarhus. Derfor kan aarhusianerne nu atter blive hurtigtestet.

Onsdag var der i alt 50 nye smittetilfælde i kommunen. Det var seks flere, end der blev konstateret tirsdag.

Det er i alt 1978 nye smittede med coronavirus i hele landet onsdag.

Smittestigningen i landet betyder nu, at Region Midtjylland har meldt ud, at Falck senest 12. november vil åbne for hurtigtest i alle kommuner i Region Midtjylland. Regionen vil derudover skrue op for pcr-test.

Et af teststederne er i Aarhus, hvor Falck tirsdag åbnede for sit testcenter i City Vest på Gudrunsvej 7 i Gellerup. Her har centret åbent fra 09-19 i hverdagene og fra 11-16 i weekenden.

Indtil videre har der været et godt flow i testcentret i City Vest, hvor der har været flere besøgende end forventet. Det oplyser Falck til B.T.

Onsdag var der ifølge Falck 50 procent flere til næsepodning i City Vest end om tirsdagen.

I løbet af ugen åbner Falck endnu et hurtigtestcenter i Aarhus Midtby. Falck melder nærmere ud om dette, så snart lokationen endeligt er bekræftet.

Det kræver ingen tidsbestilling.

Fakta om teststederne Fra 12. november tilbyder Falck kviktest i alle 19 kommuner i Region Midtjylland. Kvikteststederne åbner så hurtigst som muligt frem mod 12. november.

Region Midtjylland er fra 8. november klar til at teste 32.000 borgere for covid-19 hver dag.

Bestil tid til din pcr-test på coronaprover.dk, så undgår du at gå forgæves.

Find adresser og åbningstid, samt info om walk-in og kviktest på det nationale kort over teststeder på corona.rm.dk.

Kortet opdateres løbende, i takt med at aftaler om driften kommer på plads. Kilde: Region Midtjylland

De fem postnumre i Aarhus Kommune med flest nye smittetilfælde onsdag 3. oktober er Aarhus C 8000, Aarhus V 8210, Brabrand 8220, Mårslet 8320 og 8200 Aarhus N.

For at bremse smittespredningen åbner Region Midtjylland senest 8. november for at PCR-teste 32.000 borgere om dagen mod nu 21.000.

For at sikre, at du hverken går forgæves eller ender i en lang kø, anbefaler regionen, at du for pcr-test bestiller tid til testen på coronaprover.dk.