Børnefamilier over hele landet kommer til at bruge ualmindeligt meget tid sammen, når alle landets folkeskoleelever sendes hjem fra 15 december.

Det er også gældende på Gistrup Skole.

Men de sidste skoledage uden for hjemmets fire vægge bliver alligevel præget af restriktioner som følge af skolens smittetal.

»Incidenstallet i Gistrup Sogn har været så høj, at vi har skulle arbejde under skærpede omstændigheder,« siger skoleleder Thorstein Jensen.

Han blev nemlig kontaktet af skoleforvaltningen onsdag d. 8 december med beskeden om, at skolen nu skulle fungere under skærpede retningslinjer.

»Men vi var allerede selv i gang med at kigge på det, for vi kunne jo godt se på skolens smittetal, at vi skulle gøre nye tiltag. Så det tiltag vi gjorde, gjaldt allerede fra torsdag morgen,« forklarer skolelederen.

Tiltaget lyder på, at skolens fritidsordning, den såkaldte DUS-ordning, nu også skal opdele eleverne, ligesom på alle andre tidspunkter af skoledagen.

Man kan altså stadig komme i fritidsordning, hvis det er nødvendigt, men den er nu nødt til at foregå i klasselokalet og kun i selskab med elever fra egen klasse.

Gistrup Skole har lige nu 51 smittede ud af de knap 800 elever, der går der.

»Vi har høje smittetal, og det er specielt eksploderet på vores 4. årgang,« siger Thorstein Jensen og forklarer, hvorfor det er så svært at gøre kål på udviklingen:

»Det er jo sådan, at de, der er nærkontakt, stadig må møde op, mens de venter på testsvar. Og så finder man langsomt ud af, at flere af dem er smittede, og så er det næsten ikke til at få greb om. Børn og unge får jo heller ikke nødvendigvis symptomer, så det er ikke engang nemt bare at blive hjemme, hvis man føler sig syg. For de føler sig ikke nødvendigvis syge.«

Folkeskoleeleverne i hele landet må igen møde fysisk op i skole fra d. 5 januar 2022.