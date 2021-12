De seneste coronarestriktioner, der har medført, at byen lukker kl. 00, har givet Nordjyllands Politi væsentligt mindre arbejde i Jomfru Ane Gade og på omkringliggende barer.

Men fredag aften og nat var der dog alligevel en del aalborgensere, der skulle stoppes.

Bare i deres biler i stedet.

»Vi har haft en færdselsaktion, som er en tilbagevendende ting, vi laver hvert år i december i forbindelse med julefrokoster,« fortæller Bent Højgaard, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

»Vi kørte rundt forskellige steder i Aalborg og sluttede så af omkring Limfjordsbroen.«

Her nævner vagtchefen, at politiet kom hjem med 11 færdselssager.

»Tre blev sigtet for spirituskørsel. En blev sigtet for narko. Og så var der to, der kørte med et frakendt kørekort,« fortæller Bent Højgaard,

De seks resterende tilfælde var færdselssager af forskellig art.

Men der har ingen problemer været med privatfester eller andre tiltag, der kunne risikere at give problemer som følge af det nedlukkede bymiljø.

»Jeg tror, det er fordi, folk efterhånden har vænnet sig til det her coronashow,« afslutter vagtchefen.