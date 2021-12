Er du ikke en af hendes 233.000 Instagramfølgere, har du måske set hende i Vild Med Dans, Fangerne på Fortet eller en af de mange andre tv-udsendelser, hun er med i.

Eller måske hendes nye bog ligger under juletræet?

Uanset hvad er dagens hovedperson, Mascha Vang, i mange danskeres bevidsthed.

Læs mere om hendes forhold til julen, hendes bedste julegave og hvilken julemad, hun går en stor bue udenom:

Hvad synes du bedst om ved julen?

»Hyggen og kulden samt alle de glimtende lys.«

Mascha Vang 42 år, bor i Kolding og København

Tog handelsskolen og kosmetologuddannelse i Aalborg

Er i dag influencer og iværksætter

»Og at man kan mærke, at folk har lettere til næstekærlighed i den periode.«

Hvad synes du mindst om ved julen?

»Tanken om at julen for nogle er en periode med afsavn og mangler i forhold til andre.«

»Manges jul er god, men der er desværre også mange, hvor julen er lig med vold, alkoholmisbrug eller pengenød.«

Dit yndlingsjuleminde?

»De mange juleaftener hjemme hos min mormor & morfar.«

»Min mormor havde fødselsdag d. 22/12, så traditionen er, at alle samledes den dag og spillede pakkespil.«

»Så fik vi altid pålægskagemand. Denne tradition har vi fastholdt fra jeg var lille til for 2 år siden, hvor min mormor desværre gik bort.«

Min juletradition er:

»At klæde mig ekstra fint på, tage i kirke og bagefter se Disney juleshow.«

»Så spiser vi imens æbleskriver og drikker gløgg, inden vi spiser den store julemiddag.«

Mine juleplaner er:

»Jul hjemme hos os i Kolding med børn og familie. Vi har børnene hvert andet år, og når vi holder jul, holdes den hos os i Kolding.«

B.T.s julekalender Over december bringer B.T. hver dag op til juleaften en artikel med en Aalborg-personlighed. Hvad elsker de ved julen? Hvad er den værste julesang? Og hvor ofte har de siddet tilbage med mandlen? Alt det og mere til vil 24 aalbogensere i alle afskygninger fortælle frem til juleaften.

»Jeg kan godt lide at holde det hjemme, for det er her, alle børnenes ting er, og det er rigtig hyggeligt.«

»Vores forældre kommer også, så vi bliver 10-12 mennesker.«

Bedste julemad?

»Flæskesteg med sprøde svær, brune kartofler, gammeldags ‘Herregårds’-rødkål med masser af sukker samt brun sovs.«

Værste julemad?

»Grønlangkål og medisterpølse. Jeg kan faktisk heller ikke lide and.«

Bedste julesang?

»Wham med 'Last Christmas'.«

»Det er en sang, jeg bliver glad af at høre.«

»Jeg hører den hvert år, det er en tradition og jeg bliver aldrig træt af den.«

Værste julesang?

»Der er da ingen julesange der er dårlige.«

Bedste julegave, du nogensinde har fået?

»Min datter Hollies hjemmelavede gaver er altid de bedste.«

Værste julegave, du nogensinde har fået?

»En lampe i koboltblå plexiglas.«

Hvad ønsker du dig i år?

»En hvid jul.«

Min yndlingsmåned er egentlig:

»Oktober og december.«

»Jeg er mere til kolde årstider end varme årstider, og specielt efterår på grund af farverne og duften.«

»December elsker jeg, fordi jeg elsker julen, at pynte op og at have alle traditionerne og hemmelighedskræmmeriet med julekalendre og pakker.«

»Jeg elsker at gøre andre glade.«

Kunne du finde på at holde gavefri jul?

»Nej, det ville være synd for børnene.«

»Det behøver jo ikke være en kæmpe gaveregn, men for børnene er jul ligeså meget overraskelsen og spændingen.«

Har du nogensinde fået mandlen?

»Nej, faktisk ikke. Ikke på ærlig vis i hvert fald.«