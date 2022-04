For nogle år siden blev en mand stukket ned. Forrige fredag blev en ung dreng ramt af en flyvende vodkaflaske.

Og i fredags var der tumultariske scener med utilfredse gæster, der sprang ind over hegnet, og en 17-årig pige, som blev sparket i hovedet.

Fælles for de tre episoder er to ting:

1. De skete alle ved en Fredagsrock-koncert i Tivoli.

2. Det var i alle tilfælde en hiphop/rap-kunstner, der stod på scenen i den gamle forlystelsespark.

I 2016 var det en mand, der blev stukket i maven, da Sivas optrådte til fredagsrock. Forrige fredag var det så Icekiid, der flere gange fra scenen måtte opfordre til ro hos publikum.

Her fik 15-årige Ivar Atlason en stor flænge i hovedet, efter en vodkaflaske havde ramt ham.

Advarsel Stødende billede. Tryk for at vise.

Og i fredags har flere fra publikum – blandt andet til TV 2 Lorry – så kunnet fortælle, at stemningen ændrede sig drastisk fra rolig til lettere intens, da popstjernen Andreas Odbjerg gjorde plads til aftenens anden artist:

Rapperen Artigeardit.

Det mønster er ikke overraskende, fortæller Kristian Karl, der er musikjournalist på Soundvenue og netop har hiphop- og rapgenren som sit speciale.

»Det er ikke overraskende, at de her koncerter er mere voldsomme, for hiphoppen er en genre, der har et yngre og mere mandligt publikum, og hvor der er en mere intens stemning,« siger han og fortsætter:

»Hiphop er ikke den pæne dreng i klassen, og derfor tiltrækker den også unge fra eksempelvis udsatte områder, da teksterne tit kan handle om kriminialitet eller et mere uregerligt liv.«

De seneste to fredage har B.T. og en række andre medier kunnet berette om tumultariske scener under to forskellige Fredagsrock-koncerter i Tivoli.

Hverken Jimilian, Icekiid, Artigeardit eller Andreas Odbjerg, der har stået på scenen de to fredage, er kunstnere, der er kendetegnet ved tekster om kriminalitet eller livet i den hårde bane.

Men ikke desto mindre står de første tre alle for energifyldt hiphop og/eller rap, som taler til den yngre målgruppe.

»Det er klart, at man oftere har set slagsmål og lignende ved den her type koncerter, men der bliver også afholdt masser af rap- og hiphopkoncerter hver dag, hvor der ikke er problemer. Det skal kunne lade sig gøre,« siger Kristian Karl.

Musikeksperten ønsker ikke at blive konkret, men mener, at Tivoli burde kunne afholde koncerterne under mere 'regulerede forhold'.

Og det bliver nødvendigt.

Om ti dage spiller Cheff Records med Kesi, Topgunn og flere nemlig i Tivoli, og til sommer kommer raplegenden 50 Cent forbi til fredagsrock i den danske hovedstad.

Begge aftener vil tiltrække masser af hiphopelskende unge, og derfor har Tivoli travlt.

Det må nemlig aldrig komme på tale, at man undgår at booke hiphop- og rapkunstnere, understreger Kristian Karl.

»Jeg synes, det vil være ekstremt ærgerligt, hvis man undgår sådan nogen koncerter fra Tivolis side, for så vil der også opstå et racespørgsmål. Mange af de her kunstnere er af udenlandsk afstemning, og hvis de ikke kan spille et så ærkedansk sted som Tivoli, så er det et meget uheldigt statement, synes jeg,« siger han.

B.T. har kontaktet Tivoli med en række spørgsmål, men forlystelsesparken kan først vende tilbage med svar tirsdag.

Man henviser dog til de svar, der blev givet til B.T. i weekenden, og her lød det fra Tivolis pressechef, Torben Plank, at man overvejer en lang række tiltag til de kommende koncerter.