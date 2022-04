Fredag spillede Icekiid og Jimilian til Fredagsrock i Tivoli – og det gik vildt for sig. Nu sender Tivoli en opfordring til sine gæster.

Meget unge mennesker drak medbragt alkohol, folk skubbede så meget til hinanden, at nogle måtte hjælpes ud fra mængden, en teenagedreng fik en stor vodkaflaske i hovedet og der opstod flere slagsmål, som blev anmeldt til politiet.

Der florerede også rygter om et knivstikkeri, men politiet mener, det formentlig blot er rygter.

»Vi elsker at se, hvordan I tager godt humør med til Fredagsrock. At gå til koncert i Tivoli skal nemlig ALTID være en god og tryg oplevelse – men det stiller krav til os allesammen! Fredag oplevede vi desværre gæster, der var meget unge, meget berusede og gik langt over grænsen. Den opførsel hører ikke hjemme nogen steder – og slet ikke i Tivoli!« lyder det i et Facebook-opslag fra forlystelseshaven.

»Derfor kommer vi fremover til at være meget konsekvente, hvis nogen ikke følger spillereglerne. Tænk over det, når vi ses til Fredagsrock!« fortsætter man uden at uddybe, hvad de konsekvenser vil være.

Til sidst opfrisker Tivoli reglerne, der gælder under Fredagsrock.

»Kom I god tid til koncerten, da vi kan melde udsolgt, medbragt spiritus er ikke tilladt og konfiskeres ved indgangen, hvis man er for beruset, bliver man slet ikke lukket ind, hvis man er til gene for andre gæster, er man ikke velkommen.«

Rapperen Icekiid, der spillede den ene af fredagens to koncerter, har søndag også kommenteret kaosset.

»Jeg var helt målløs over, hvor mange mennesker der mødte op på en kold april-aften. Dog er det helt vildt vigtigt for mig at understrege, at jeg tager totalt afstand til tumulten, der opstod under showet. Det er simpelthen ikke velkommen til mine show,« skriver han på Instagram.