Minimum en gang måtte man stoppe den populære rapmusiker Icekiids koncert under Fredagsrock i Tivoli.

På et tidspunkt var koncerten sat på pause i hele otte minutter, efter der var meldinger om, at nogen var blevet stukket med en kniv.

Gæster fortæller til B.T. , at Icekiid selv bad om at få koncerten stoppet, da nogen var kommet til skade. Flere fortæller også, at de enten hørte nogen råbe, at der var en kniv, eller at de havde hørt, der skulle have været et knivstik. Andre beskriver, at en person med blod ved ansigtet blev hjulpet væk fra koncerten.

Den samme historie florerer på det sociale medie TikTok, hvor brugerne skriver ting som: 'Alt gik godt, indtil nogen begyndte at tage en kniv frem' og 'Var til Fredagsrock og folk besvimede og blev stukket ned'.

Tivolis pressechef Torben Plank bekræfter, at man stoppede koncerten, fordi man hørte om et muligt knivstikkeri.

»Vi har hørt om det, men vi har ikke set det,« siger han.

Hos Københavns Politi har man en del anmeldelser liggende fra koncerten. Det er ikke ekstraordinært for en begivenhed med mange gæster, siger vagtchef Jess Voldager. Der er for eksempel flere meldinger om slagsmål og én, der er kommet til skade på en flaske.

»Klokken 23.28 fik vi en anmeldelse om et slagsmål, hvor der blev råbt ordet 'kniv', men jeg kan se, der ikke blev sendt en ambulance til stedet. Og jeg kan heller ikke se, at nogen skulle være sendt på hospitalet efter et knivstik,« siger han.

B.T. beskrev tidligere lørdag gårsdagens Fredagsrock, hvor Jess Voldager fortalte, at der ikke blev anholdt nogen under koncerten. Efter artiklen blev udgivet, har vi fået en række henvendelse fra folk, der var til koncerten.

De beskriver en kaotisk stemning, hvor folk skubbede, slog og råbte. Der blev efter sigende også røget joints, folk lå på græsset, fordi de var blevet for fulde, mens både fyldte vandflasker og ølkrus blev kastet mod scenen.

Flere fortæller også, at de ikke så hele koncerten, da det var ulideligt for dem at blive i den store menneskemængde.