Søndag fik skoleleder Anders Munthe en noget overraskende information. Yderligere 102 elever og lærere på Engdalskolen i Brabrand ved Aarhus var testet positiv for corona.

Dermed nærmer de sig nu over 300 tilfælde af smitte på folkeskolen, hvor der i alt går 996 elever, på under to uger. Det er altså mere end en tredjedel af skolen, der er ramt.

»Det er lidt vildt, men der er god stemning, og folk er ikke utrygge. Men det er noget specielt med en halvtom skole,« siger Anders Munthe til B.T. mandag morgen.

Smitten er steget over weekenden, hvor der fredag var omkring 40 tilfælde og lørdag yderligere 30. Det var alligevel noget af et spring til de over 100 nye søndag.

Mandag har de også fået meldinger om endnu flere smittede.

»Jeg har ikke talt endnu, men ja, der er meldinger om flere her til morgen,« siger Anders Munthe.

Selvom det er mange smittede, så tænker skolelederen ikke, der er sket noget særligt i dette tilfælde.

»Jeg tænker, det er, hvad der sker, når det først er inde på sådan en byskole med knap 1.000 børn, der har undervisning i ikke voldsomt store lokaler. Selvom vi gør, hvad vi kan, er det sådan, det er.«

Det er ikke bare eleverne, der er ramt. Også en stor del af medarbejderstaben på Aarhus-skolen, herunder særligt lærere og pædagoger, har måttet isolere sig, enten fordi de selv er blevet smittet eller er nærkontakter.

Anders Munthe mener, at det formentlig drejer sig omkring 20-25 procent af medarbejderstaben.

Det er ikke bare på Engdalskolen, at smitten spreder sig. Mange skoler i landet har derfor svært ved at få skemaer og vagtplaner til at hænge sammen, fordi lærerne er smittede eller sidder i isolation.

Næstformanden for Skolelederforeningen, Dorthe Torp Andreas, kalder situationen »alvorlig«.

Indtil videre klarer de sig på Engdalskolen, siger skolelederen. Skolen følger retningslinjerne. De børn, der kommer i skole, har almindelige fag som planlagt. Dog er det langtfra, som det plejer. I nogle klasser er der mandag kun mødt to eller seks elever op.

De smittede børn er pr. definition syge, så de modtager ikke undervisning.

»Det hænger lige netop sammen, men det er en anden virkelighed.«

Det er ikke første gang, de er hårdt ramt af smitte på skolen. Før julelukningen var de også oppe på 120 tilfælde, men noget, der ligner mere end 300 tilfælde siden 5. januar, har de ikke været i nærheden af før.

Heldigvis har alle haft milde forløb, og de forventer, at en del vender tilbage fra næste uge.

»Vi glæder os til almindelig skole igen og færre driftsforstyrrelser,« siger skoleleder Anders Munthe afslutningsvis.