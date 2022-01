2,5 millioner kroner. Så mange penge har Den Gamle By modtaget i støtte – og de skal bruges til et helt særligt formål.

I løbet af sommeren vil museet nemlig sætte fokus på 'det gode håndværk'. Det betyder, at gæsterne får en række muligheder for at prøve kræfter med håndværksfag.

Den Gamle By vil samtidig afprøve nye formidlingsformer – hver især skal de give et mere positivt indtryk af håndværk i nutiden. Det skriver museet i en pressemeddelelse.

Det gælder livedemonstrationer af håndværk, rollemodelarrangementer, inddragende publikumsaktiviteter og rundvisninger.

Alt sammen skal sætte fokus på håndværksfagene og samtidig går pengene, doneret af Tietgenfonden, til at undersøge, hvilke formidlingsformer, der bedst sikrer, at publikum oplever og forstår glæden ved godt håndværk.

»Det gode håndværk har enorm betydning for os alle i hverdagen, og en stor del af æren for meget af det, som Danmark er berømt for på verdensplan. Håndværket ligger i hånden og det er her, det hele starter.«

»Skal man blive fascineret af det, skal man selv se det og endnu bedre selv prøve det, og det bliver nu i højere grad muligt i Den Gamle By takket være Tietgenfondens opbakning,« siger Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør i Den Gamle By.

Gennem undersøgelser af gæsternes museumsoplevelse med aktiviteterne forventer museet at blive endnu bedre til at skabe vedkommende formidling af håndværk og fagstolthed.

»Vi vil gerne være med til at styrke den faglige stolthed og genskabe respekten for det gode håndværk i den brede befolkning. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man bedst gør det. Vi er overbeviste om, at Den Gamle By vil høste formidlingserfaringer, som også andre museer og oplevelsescentre vil få gavn af,« siger Tietgenfondens uddelingschef Christine Paludan-Müller.

Den Gamle Bys fokus på det gode håndværk taler ind i en større samfundsudfordring med for få faglærte og vigende søgning til erhvervsuddannelserne, skriver de i pressemeddelelsen.

»Prognoser spår, at der i 2030 vil mangle op mod 100.000 faglærte. Samtidig viser flere undersøgelser, at både fordomme, manglende prestige og forældet viden afholder mange unge mennesker fra at vælge en håndværkeruddannelse.«

Håndværksaktiviteterne i Den Gamle by er en del af større satsning med navnet 'Godt håndværk – også i fremtiden'. Museet vil samtidig invitere landets øvrige museer og oplevelsescentre til at samarbejde og udvikle på håndværksformidling til et bredt publikum.

De mange håndværksaktiviteter kan opleves i Den Gamle By fra maj og frem til efteråret.