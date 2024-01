Omfanget af en ny skandale hos skattevæsenet er langt større, end myndighederne har meldt ud.

B.T. kunne onsdag afdække, at borgere står til at blive opkrævet skat af boliger, de solgte sidste år og ikke længere ejer.

Vurderingsstyrelsen oplyste, at den kun var blevet kontaktet af ‘to tidligere boligejere…med henblik på at få rettet fejlen.’ Dertil kom to ejere af erhvervsejendomme.

Men omfanget af det nye skattekaos er væsentligt større.

Som følge af onsdagens artikel er B.T. blevet bestormet af mails fra borgere, der har oplevet det samme.

B.T. har torsdag været i kontakt med en del af disse borgere og har derigennem fået kendskab til yderligere fem tidligere boligejere, som har henvendt sig til skattemyndighederne for at få rettet fejlen.

En af dem er Lars Andersen, 55 år, fra Syddjurs.

»Det er meget tungt det her. Jeg har lige forsøgt at komme igennem på telefonen til Vurderingsstyrelsen og har siddet i telefonkø, men så blev jeg smidt af,« siger han.

Han solgte et hus med overtagelse 1. december 2023 og blev noget forundret, da han modtog en forskudsopgørelse, hvor der stod, at han skulle betale en årlig grundskyld på 17.000 kroner af en ejendom, som han ikke længere ejer.

Straks efter nytår kontaktede han skattemyndighederne for at få fejlen rettet.

»Jeg bliver kastet rundt i systemet og kommer efter to timer og syv minutter igennem til Vurderingsstyrelsen. De kan godt se, at det ser helt skørt ud, men siger, at de ikke kan gå ind manuelt og rette det,« siger Lars Andersen og tilføjer:

»Dags dato er fejlen stadig ikke rettet. Det betyder, at når jeg får min første lønseddel her i 2024, så vil der være trukket grundskyld af et hus, jeg ikke ejer.«

Lars Andersen føler sig stødt på både sin retfærdighedssans og retsfølelse.

»Jeg bliver altså lidt rød om næsen, når Vurderingsstyrelsen går ud og siger, at det bare handler om to sager. Styrelsen burde have lagt sig fladt ned og erkendt, at der er nogle huller, der ikke er styr på,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke orden. Og det er jo katastrofalt for personer, der ikke har ressourcerne til at tage den kamp med myndighederne.«

Også 71-årige Oluf Jørgensen er ramt af fejlen. Han solgte sit hus i Lyngby-Taarbæk Kommune i efteråret 2023, og i november 2023 gjorde han skattevæsenet opmærksom på, at der var en fejl i hans forskudsopgørelse.

Ifølge forskudsopgørelsen stod han til at skulle betale 32.000 kroner i grundskyld i 2024 af et hus, han ikke længere ejer.

»Det er jo sådan set forfærdeligt for en pensionist som mig at have 2.650 kroner ekstra i skatteudgifter om måneden,« siger Oluf Jørgensen og fortsætter:

»I bund og grund er det jo skandaløst,«

Torsdag 18. januar har skattemyndighederne imidlertid fået rettet fejlen på Oluf Jørgensens forskudsopgørelse.

Danmarksdemokraternes skatteordfører, Hans Kristian Skibby, trækker nu skatteminister Jeppe Bruus ind i sagen med flere såkaldte paragraf 20-spørgsmål.

»Det er ikke særligt hyggeligt for retssikkerheden. Sådan nogle her ting må man forvente, at det offentlige har styr på fra dag et,« siger han og kræver, at skatteministeren leverer svar på, hvor mange borgere der i 2024 står til at blive opkrævet ejendomsskat af en bolig, de ikke længere ejer.

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

»Jeg forstår godt ejernes frustration. Det er en sag, jeg følger ekstremt tæt – og som jeg er meget optaget af bliver løst.«

»Jeg noterer mig, at fejlen (ifølge Vurderingsstyrelsen, red.) er rettet inden weekenden – og at fejlen ikke får økonomiske konsekvenser for ejerne. Det er jeg tilfreds med. Derudover henviser jeg til Vurderingsstyrelsen.«

Vurderingsstyrelsen skriver torsdag i et mailsvar til B.T., at styrelsen nu er blevet »opmærksom på flere tilfælde, som vi har opdaget af egen drift.«

»Vi er naturligvis ærgerlige over, at der er opstået en teknisk fejl. Fejlen er fundet og er nu rettet. Vi er nu i gang med at sende nye skatteopkrævninger ud til de berørte. Det sker automatisk, og ingen borgere behøver gøre noget aktivt. Det er vigtigt at understrege, at de tidligere ejere ikke bliver påvirket økonomisk,« lyder det i svaret fra Vurderingsstyrelsen.

Vurderingsstyrelsen har endnu ikke et overblik over, hvor mange borgere der er blevet ramt af it-kokset.

»Vi er fortsat ved at konsolidere det endelige tal. Vores vurdering er, at der er tale om et begrænset antal ejendomme,« skriver styrelsen.

