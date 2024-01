En ny skandale rammer nu Skatteministeriet.

B.T. kan afdække, at borgere ifølge deres forskudsopgørelser står til at blive opkrævet skat af boliger, som de ikke længere ejer.

Karen Bryde Frisk, 45 år og fra Næstved, skal i år betale boligskat for et sommerhus på Lolland, som hun og hendes mand solgte sidste år.

Det fremgår af hendes forskudsopgørelse for 2024.

Karen Bryde Frisk og hendes mand, Jacob Bryde Frisk, er mildt sagt ikke tilfredse med situationen.

Vurderingsstyrelsen bekræfter, at der er tale om en fejl, men oplyser, at de er igang med at rette den hos IT-leverandøren.

Først troede Karen Bryde Frisk, at fejlen kun gjaldt hende, men hun var ikke alene.

Hun blev målløs, da hun fandt ud af, at hendes kollega Søren Clausen, der havde solgt et hus i 2023, var ramt af nøjagtig samme fejl. Også Søren Clausen står til at skulle betale boligskat af et hus, han ikke længere ejer.

Se fejlen her Før årsskiftet betalte man typisk grundskylden (også kaldet ejendomsskatten) i halvårlige opkrævninger fra kommunen. I 2024 bliver ejendomsskatten betalt via skatten og trækkes automatisk hver måned. De berørte borgere, der nu uretmæssigt opkræves grundskyld af deres solgte boliger, har betalt de halvårlige opkrævninger, mens de ejede boligerne. Men nu fremgår det fejlagtigt af deres forskudsopgørelser for 2024, at de også skal betale skatten i år, selvom de ikke længere ejer ejendommene.

»Jeg blev ikke imponeret. Det har jeg også skrevet til Skattestyrelsen,« siger han og fortsætter:

»Det er okay, at staten sanktionerer borgere, der begår fejl, men så skal det også have en konsekvens den anden vej.«

Samme frustration sidder Karen Bryde Frisk med.

»Det kan ikke være rigtigt, at vi andre bliver bedt om at følge reglerne til punkt og prikke, samtidig med at staten kan slippe afsted med den slags,« siger Karen Bryde Frisk og fortsætter:

»Jeg bliver utroligt ked af det og sur.«

Hun er blevet sendt rundt i en kafkask labyrint for at få fejlen rettet. Først til Skattestyrelsen, så til Vurderingsstyrelsen, så videre til kommunen og så tilbage til Vurderingsstyrelsen igen.

»Man kan ikke komme igennem til nogen. Man bliver bare sendt videre og videre, og som borger kan man ikke gøre noget overhovedet.«

»Det er bare et bevis på, at man har forvaltet og styret det her projekt helt absurd dårligt,« siger Karen Bryde Frisk med henvisning til de skandaleramte, nye foreløbige ejendomsvurderinger, der ligger til grund for boligskatteopkrævninger fra 2024 og frem.

Vurderingsstyrelsen er på nuværende tidspunkt bekendt med to tidligere ejere af erhvervsejendomme og to tidligere boligejere, der er ramt af fejlen.

»Fejlen får ikke økonomisk betydning for de berørte ejere af ejendomme, og forventes rettet inden weekenden,« oplyser styrelsen og tilføjer, at de berørte får en ny opgørelse i januar.