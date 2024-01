Det svækker retsfølelsen i Danmark, når der er fejl på forskudsopgørelsen.

Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes skatteordfører, Hans Kristian Skibby, efter B.T. onsdag kunne fortælle, at flere borgere ifølge deres forskudsopgørelse står til at skulle betale ejendomsskat i 2024 af en bolig, de solgte i 2023.

Sagen har fået ordføreren til at skride til handling, og han har nu sendt flere spørgsmål til skatteminister Jeppe Bruus.

»Det kan simpelthen ikke passe. Det er jo ikke første gang, at der er blevet købt og solgt boliger i Danmark – det har vi gjort i århundreder,« siger han.

Det bekymrer Hans Kristian Skibby, at fejl i it-systemerne igen rammer borgerne.

»Der er ikke styr på it-delen. Vi ved ikke, hvor mange sager, der er. Men jeg tror, der er rigtig mange,« siger han.

Det er såkaldte paragraf 20-spørgsmål, Hans Kristian Skibby har stillet til skatteministeren.

Han bederblandt andet Jeppe Bruus svare på , hvor mange borgere der er ramt af fejlen, ligesom han vil have svar på, hvordan skattemyndighederne håndterer salg af boliger, der sker, efter forskudsopgørelserne er sendt ud.

Danmarksdemokraternes skatteordfører er særligt bekymret for borgere, der ikke har ressourcerne til selv at opdage fejlen og derefter tage kampen med myndighederne.

»Hvad med dem, der ikke kan tjekke forskudsopgørelsen eller ikke ved, hvor de skal henvende sig?« siger Hans Kristian Skibby.

»Det er ikke særligt hyggeligt for retssikkerheden. Sådan nogle her ting må man forvente, at det offentlige har styr på fra dag ét,« fortsætter han.

Vurderingsstyrelsen oplyste onsdag til B.T., at de arbejder på at få rettet op på fejlen inden weekenden.

Men Hans Kristian Skibby er ikke tryg ved, at it-systemerne rent faktisk vil kunne fange alle berørte borgere.

»Jeg føler mig ikke forsikret i, at de er i stand til det,« siger han.

