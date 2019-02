En af hovedpersonerne i Falck-skandalen har før brugt lignende metoder.

I 2009 rasede kampen om bredbåndskunder landet over. Den helt store aktør på området, giganten TDC, var oppe mod en række mindre og ofte lokale selskaber. Kampen var hård.

Og her dukker en bekendt fra den nuværende Falck-skandale, hvor selskabet efter et tabt udbud i Region Syddanmark førte en nu politianmeldt smædekampagne i 2014-2015 mod den mindre konkurrent Bios, op.

Peter Goll.

I 2009 var han administrerende direktør i kommunikationsselskabet Geelmuynden Kiese, der på foranledning af TDC kontaktede et lokalmedie, Dagbladet Holstebro-Struer, med en pressemeddelelse.

Ifølge magasinet Computerworld, som beskrev sagen for et årti siden, mindede pressemeddelelsen om en færdig artikel. I den kunne man læse kritik af TDC's lokale bredbåndskonkurrent MidtVest Bredbånd.

Under overskriften 'Usikker fremtid for MidtVest Bredbånds kunder' kunne man blandt andet læse, at det ville være en 'risikabel affære' med potentiel 'sort skærm', hvis man blev kunde hos udbyderen, som tidligere var gået i betalingsstandsning.

En journalist på mediet gik videre med påstandene i pressemeddelelsen. Det husker tidligere marketingschef for MidtVest Bredbånd Per Tornvig krystalklart:

»Jeg kan huske præcis, hvor jeg var, da jeg fik opkaldet fra vores lokale medie. Jeg stod ude i mit brændeskur,« siger Per Tornvig, der i dag er direktør i et kommunikationsfirma, til B.T.

»Jeg var meget forbavset, for kunderne var ikke i fare,« fortæller Per Tornvig, der fik lov til at se den negative pressemeddelelse, hvorefter han kontaktede kommunikationsselskabet. Her fik han at vide, at arbejdet var bestilt af TDC.

»I mine øjne er det et klokkeklart eksempel på manipulation,« siger Per Tornvig.

Dengang var Peter Goll som direktør for Geelmuyden Kiese ude og forsvare henvendelsen til lokalmediet.

»Vi har lavet en bred analyse, og så fremhæver vi nogle forskellige pointer, og det er selvfølgelig en rigtig pointe, at MidtVest Bredbånd er gået i betalingsstandsning, og at det har nogle komplikationer for bredbåndsmarkedet i den region, hvor de har været stærke. Det er reelt nok at lægge frem og tage en debat om,« sagde han.

Peter Goll, tidligere spindoktor for Morten Bødskov. Han er nu kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Vis mere Peter Goll, tidligere spindoktor for Morten Bødskov. Han er nu kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

I Computerworlds artikel fra 2009 mener en ekspert dog, at pressemeddelelsen udelukkende har ét formål.

»Det her er spin. Det er for at skabe et negativt omdømme eller styrke et negativt omdømme hos en konkurrent,« lød det fra Finn Frandsen, professor i erhvervskommunikation ved Aarhus School of Business.

Netop at skabe negative omdømme om en konkurrent var også en del af strategien under et årti senere, da Falck med Peter Goll blandt de ledende figurer indledte en smædekampagne mod Bios, som efterfølgende måtte opgive deres ambulancekørsel i Region Syddanmark.

Da den nuværende sag om Falck og Bios brød ud for få uger siden, kunne Per Tornvig ikke lade være med at tænke tilbage på sin egen oplevelse med Peter Goll.

»Da jeg hørte om Falck-sagen, tænkte jeg, at der ikke var noget nyt under solen. Og da jeg så, at Peter Goll var involveret, kunne jeg kun trække på smilebåndet.«

»Det kan være, det er Peter Golls stil at gøre tingene på den måde.«

B.T. har torsdag forsøgt at få en kommentar fra Peter Goll, men han er ifølge en besked på hans telefonsvarer på vinterferie.