»Det er forfærdeligt. Hvis jeg bruger maskinen, så bliver jeg syg. Og hvis ikke jeg bruger den, så bliver jeg også syg. Jeg skal vælge mellem pest eller kolera.«

Sådan siger 60-årige Britta Wichmann fra Taastrup, efter det for nylig kom frem, at der kan være alvorlige fejl på hendes og 33.239 andre danskeres apparat til vejrtrækningsstøtte eller behandling af søvnapnø og lungesygdom.

Mere nøjagtigt risikerer brugerne af apparaterne at få hovedpine, irritation, betændelsestilstand, vejrtrækningsbesvær, kvalme eller opkast. Læg dertil risikoen for at blive forgiftet eller få kræft.

Britta, der bruger masken, fordi hun lider af søvnapnø, har det seneste halvandet år ofte haft hovedpine, kvalme og problemer med vejrtrækningen, hvilket hun ellers aldrig har haft før. Lægerne ved ikke hvorfor.

»Så står man der i ingenmandsland. Men måske dette her kan være en forklaring,« siger hun.

På verdensplan rammer de potentielle sundhedsrisici ved apparatet tre-fire millioner mennesker. Det kommer desuden til at koste 500 millioner euro at reparere produkterne, oplyser den hollandske afdeling af Philips til B.T.

Efter B.T. tidligere i denne uge skrev om problemet, har flere læsere henvendt sig, fordi de ligesom Britta oplever nogle af de nævnte symptomer.

Fælles for dem er, at de er bekymrede og frustrerede over, at de måske i årevis har brugt noget, der har gjort dem syge.

For eksempel har 55-årige Bjarne Jeppesen de sidste to år været under udredning for vejrtrækningsbesvær på Glostrup Hospital – også uden at finde en forklaring.

»Jeg synes, det er lidt skræmmende. Jeg kan jo ikke undvære maskinen,« siger Bjarne Jeppesen, der også lider af søvnapnø.

Han er især utilfreds med, at Danske Regioner ikke tidligere har meldt ud til brugerne af apparatet, at der kunne være disse sundhedsricisi, og at der ikke hurtigere kan findes en løsning på problemet.

»Der går for lang tid fra mistanke til handling. Det er ikke i orden,« siger Bjarne Jeppesen.

Allerede 26. april oplyste Philips på sin hjemmeside om de potentielle risici ved produktet, og igen 14. juni udsendte virksomheden en opdateret produktinformation.

30. juni beskrev den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, så tilbagekaldelsen af produkterne på deres hjemmeside.

Først 9. juli fik de danske brugere besked via e-Boks.

Britta Wichmann er nu helt stoppet med at bruge apparatet, selvom det er stik imod, hvad lægerne anbefaler.

»Jeg tør ikke længere bruge den. Men det er meget ødelæggende for min hverdag ikke at have den maskine,« siger hun.

B.T. har igen kontaktet centerdirektør og læge Jannick Brennum på Rigshospitalet for at få en forklaring på, hvorfor Danske Regioner ikke har handlet hurtigere på informationen:

»Jeg havde et ønske om, at vi kom ud relativt hurtigt med denne information, selvom vi i denne situation har skullet informere på et meget ufuldstændigt grundlag. Min bekymring var, at mange patienter ville ophøre med at bruge apparatet og få problemer, fordi de ikke kan undvære apparatet. Vores grundlæggende budskab er, at vi anser dette som et lavrisiko-problem. Risikoen ved at stoppe med at bruge sit apparat er langt større,« siger han.

Jannick Brennum blev opmærksom på fejlen, da en patientforening i maj henvendte sig om, at der kunne være problemer med maskinerne.

»Vi har nogle fagfolk, som undersøger det med Philips i Danmark. Hvis man læser nærmere ind i meddelelsen fra Philips, så opstår sundhedsrisici, når man rengør maskinerne med ozon, og hvis man bruger maskinerne i miljøer med høj luftfugtighed. Det er ikke karakteristisk for Danmark. Så på det tidspunkt får vi indtryk af, at der primært er tale om en teknisk fejl og ikke et patientsikkerhedsproblem og dermed noget alvorligt,« siger centerdirektøren.

Jannick Brennum oplyser desuden, at det »ikke umiddelbart er muligt« at udskifte apparaturet til en anden model fra en anden leverandør.

»Dels vil der være leveranceproblemer. Dels vil et sådant skift være en stor opgave for patienterne og os, da alle patienter ville skulle oplæres i brugen af nyt apparatur. Dette vil ikke være nødvendigt, når Philips udskifter apparaturet,« siger han.

Danske Regioner håber på »en løsning inden for et par måneder«. Men det er ikke godt nok, mener Bjarne Jeppesen.

»For mig haster det at finde en løsning. Jeg kan jo ikke bruge et apparat, der gør mig dårligere,« siger han.

