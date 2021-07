Símun à Høvdanum og familien var på en helt almindelig hyggelig tur til Munkholm Zoo fredag, da de ved et tilfælde blev en del af et stort drama.

Et drama, der endte ud i at en seksårig pige og hendes moster måtte reddes ud af en indhegning med blandt andet alpakaer, mens de blødte fra hovedet.

Símun og familien havde egentlig haft en god eftermiddag i Munkholm Zoo, og til sidst kom de til indhegningen, hvor der blandt andet var lamaer og alpakaer.

»Min datter spørger, om vi ikke skal tage ind og fodre dyrene, men det svarer jeg nej til, da jeg blev spyttet i hovedet af en lama sidst.«

Billedet er taget få sekunder før, at alpacaen går til angreb på pigen og kvinden på billedet Foto: Privat Vis mere Billedet er taget få sekunder før, at alpacaen går til angreb på pigen og kvinden på billedet Foto: Privat

Da de kommer derhen, ser de, at der står en lille pige og hendes moster inde ved dyrene.

Pludselig hører de skrig. Det er angiveligt moren til den seksårige pige.

Símun à Høvdanum og hans svigersøn ser, at en af alpakaerne angriber den lille pige.

»Alpakaen tramper på barnet, og mosteren forsøger at komme imellem for at redde den lille pige. Så går den til angreb på mosteren, og nu ligger de begge på jorden, mens alpakaen tramper på dem,« siger han.

Símun og svigersønnen skrider til handling og forsøger at redde dem. Svigersønnen slår et par gange på alpakaen, uden det har den store effekt.

På et tidspunkt lykkedes det dog den lille pige at kravle bag Símun, hvorefter hun løber ud til sin mor. I sidste ende lykkedes det også mosteren at komme ud af indhegningen.

»De havde blod i hele ansigtet, da de kom ud. Mosteren takkede os og sagde, at vi havde reddet deres liv,« fortæller Símun.

Munkholm Zoo bekræfter, at pigen og kvinden havde blod i ansigtet, men de mener ikke, at alpakaen har trampet på gæsterne.

»Dyret har ikke angrebet. Det har skubbet, som de gør, når de forsvarer sig. Det kan godt være, det har set anderledes ud udefra. Det kan jeg ikke udelukke,« siger Lars Jørgensen, der er medejer af Munkholm Zoo, til TV 2 Østjylland.

Símun à Høvdanum håber, at pigen og mosteren har det godt, og at Munkholm Zoo går en lys fremtid i møde, men at de måske lærer af episoden.