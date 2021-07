Den 65-årige buschauffør Fritz Hansen har kørt sin sidste tur bag rattet i Midttraffiks linje 100, og det er ikke, fordi han takker af og går på pension.

Nej, det er et aktivt valg om ikke at 'finde sig i mere'.

Han er nemlig godt og grundigt træt af de mange passagerer, der ifølge ham snyder med billetterne.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Fritz Hansen vurderer efter tre år på Midttrafik-ruten, at omkring 50 til 60 procent ikke betaler for deres billet, og med forskellige metoder snyder sig til en gratis bustur.

Problemet er, at systemet beror på tillid, og at der så engang imellem kommer kontrollører, men ifølge Fritz og flere kollegaer kommer de alt for sjældent.

»Jeg har så mange kolleger, det er frustrerede over det, men de tør ikke stå frem, fordi de er bange for at miste deres job. Jeg ville kun forsætte så længe, det var sjovt og hyggeligt at køre bus, men jeg syntes ikke, det er sjovt mere, og vi har ingen opbakning fra hverken Midttrafik eller Arriva, så nu stopper jeg,« siger Fritz Jensen til Århus Stiftstidende.

Han beskriver derudover, hvordan han eksempelvis i sidste uge havde tre drenge, hvor den ene tjekkede ind med rejsekort, og de to andre blot gik efter.

Det fik Fritz til at påtale den manglende billet, og herefter indvilgede drengene i at få tjekket dem alle ind på det ene rejsekort.

Men da det var sket, kunne buschaufføren efterfølgende se, at drengene gik direkte ned gennem bussen og tjekkede ud igen, så de ikke nåede at betale noget.

Derfor blev de alle tre smidt ud.

Af samme grund mener Fritz og flere af kollegaerne, at man bør han flere kontrollører i busserne, og det vil Midttrafik nu se nærmere på.

»Hvis der er bestemte ruter eller steder i Aarhus, hvor vi oplever, at snydeprocenten er stigende, så kommer der flere kontrollører. Jeg kan godt se, der er en forskel på de tal, vi har, og det, chaufførerne oplever. Vi skal have undersøgt, om der skal flere kontrollører på linje 100 i en periode,« siger Thomas Dalgaard Mikkelsen, der er funktionsleder i Midttrafik, til Århus Stiftstidende.