Annie fik sig noget af en ubehagelig overraskelse, da hun kiggede sin overvågning igennem tirsdag den 6. december.

Tidligere på dagen havde hun nemlig tabt sine cigaretter, der lå i et helt særligt etui.

»Det (cigaretetuiet red.) var en slags souvenir fra min nu afdøde far, så den betyder meget for mig,« fortæller hun til B.T.

Først tænkte hun, at hun måtte have tabt det, så hun ledte overalt – uden held – og valgte derfor at kigge sin overvågning igennem i håbet om at finde ud af, om hun eventuelt havde tabt det et sted.

På videoen, som du kan se øverst i artiklen, ser man Annie forlade sin adresse klokken 11.05. På vej ud fra hendes matrikel taber hun etuiet ud af lommen, hvorefter det lander i en bunke blade.

Knap 15 minutter senere dukker en PostNord-medarbejder op. Og her fik Annie sig noget af en ubehagelig overraskelse.

På videoen ser man nemlig, at PostNord-medarbejderen samler etuiet op og tager det med sig.

»Jeg føler, det er enormt utrygt. Specielt også når jeg kan se, at det ikke bare er en hvilken som helst person, men en medarbejder fra en virksomhed. Han skal slet ikke samle ting op fra min matrikel. Han kunne have lagt det i min postkassen, men det har han ikke gjort. Han har taget den med sig,« fortæller Annie.

Hun understreger, at etuiet ikke er nogen penge værd, men at det handler om princippet i, at det er noget, der tilhører hende.

»Det er uerstatteligt, fordi der er et minde og en historie forbundet med den,« fortæller hun og understreger, at hun håber, Postnord vil finde en løsning, så hun kan få sit etui tilbage.

B.T. har været i kontakt med PostNord om den konkrete hændelse.

»Vi kommenterer ikke på konkrete personalesager, men det er klart, at hvis man ikke kan finde ud af, hvad der er mit og dit, eller har svært ved at overholde loven, så kan man selvfølgelig ikke arbejde for PostNord. Sådan er det også i det konkrete tilfælde her,« lyder det i et skriftligt svar fra Hans Erik Lindkvist, der er HR-direktør hos PostNord.

Han understreger samtidig, at alle deres medarbejdere skal fremvise en tilfredsstillende straffeattest ved ansættelse.

»Og man kan være helt tryg ved at få levering af vores bude,« forklarer han.

Både PostNord og Annie fortæller, at etuiet onsdag eftermiddag er kommet tilbage i rette hænder.

Annie er langt fra den eneste, der har oplevet problemer med PostNord.

B.T. har både skrevet om Iben, hvis pakke blev leveret 30 kilometer fra hendes hjem. Det samme er sket for Finn og Jette, der også måtte ud på en længere rejse for at få fingrene i deres pakker.

Her lød svaret fra PostNord, at der var tale om en »menneskelig fejl« og en »ærgerlig fejl.«

Samtidig fortæller de, at langt størstedelen af deres pakker bliver leveret korrekt og uden de helt store problemer.

B.T. er bekendt med Annies fulde navn. Men af sikkerhedsmæssige årsager – relateret til hendes jobfunktion – ønsker hun ikke sit efternavn frem.