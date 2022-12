Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Man skal sjældent gå mere end et par hundrede meter for at hente en pakke leveret med posten.

Det var dog langt fra tilfældet for 22-årige Iben Haugaard, der fik en uventet og træls besked fra PostNord om, at hendes pakke lå hele 30 kilometer fra sin bopæl.

Det skrev TV 2 Nord fredag, som havde historien først.

»Jeg har hundrede meter til min pakkeboks normalt. Og når der er så mange pakkeshops i Aalborg, forstår jeg ikke, hvordan de allesammen skulle være fuldstændig fyldt op,« siger Iben Haugaard til B.T.

Med 16 dage til kalenderlyset er brændt ud og julen står for døren, har pakkeshops rundt om i landet dog også mere travlt end normalt med pakker op til ørene.

Sidste år måtte PostNord således håndtere op mod en halv million pakker hver eneste dag op mod hjerternes fest.

»Jeg ved godt, at de har travlt, men jeg ville nok ikke have bestilt pakken, hvis jeg vidste, hvor langt væk den ville blive leveret.«

»Jeg havde endda bestilt med gratis fragt, men den endte jeg så alligevel med at betale,« siger Iben Haugaard.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra PostNord om Iben Haugaards oplevelse, men dette har ikke været muligt indenfor deadline, oplyser de.