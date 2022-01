Har du prøvet at cirkle forgæves rundt for at finde en parkeringsplads?

Så er du ikke alene.

Især bilister omkring hovedstaden og på Sjælland oplever problemer, viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for parkeringsappen EasyPark.

Her har 1064 danskere tilkendegivet deres holdninger og vaner i forhold til parkering.

Synes du, at København er en besværlig by at være bilist i?

Og der er plads til forbedring, især i de store byer.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland ser manglen på parkeringspladser især ud til at genere borgerne.

»I mange byer kan vi se, at der er kamp om pladserne på de mest populære tidspunkter. Det kan være lige efter arbejde eller for eksempel weekendshopping, når mange vælger at køre ind og parkere i samme tidsrum,« siger Bernd Reul, der er landedirektør for EasyPark i Danmark, i pressemeddelelsen.

I Region Hovedstaden angiver 41 procent, at det mest irriterende ved parkering er at skulle lede efter en plads.

Disse 3 ting irriterer Region Hovedstadens bilister mest ved parkering

Det er cirka ti procent flere end de adspurgte i for eksempel Region Syddanmark.

»Vi forsøger at hjælpe bilisterne hen til de ledige parkeringspladser, blandt andet ved at vise flere P-huse i appen og ved hjælp af »Find«-funktionen, som viser, hvor det er mest sandsynligt at finde en plads på gadeplan i København og Frederiksberg,« siger Bernd Reul.

Når man spørger danskerne, hvad der irriterer dem mest ved at parkere, fordeler svarene sig sådan på landsplan: 1) at skulle betale for parkering (39 procent), 2) at skulle lede efter en plads (37 procent) og 3) smalle parkeringspladser, hvor det er svært at komme til (27 procent).

Disse 10 ting irriterer danskerne* mest ved parkering? At skulle betale for parkering: 39 pct. At lede efter en parkeringsplads: 27 pct. Parkeringspladser, som er svære at parkere i: 23 pct. Begrænset tid i en parkeringszone: 23 pct. Medtrafikanters dårlige parkeringer: 16 pct. Skilte om parkering, som er svære at forstå: 13 pct. Besværet med at købe parkeringsbillet: 10 pct. At få en parkeringsbøde: 6 pct. For få parkerings-garager: 4 pct. Svært at finde pladser med opladning: 4 pct. Ikke relevant: 22 pct.

*1064 danskere har deltaget i Yougov-undersøgelsen, og hver respondent har måttet vælge op til tre muligheder.

Kilde: EasyPark

Corona og smittefare ser ud til at have påvirket danskernes vaner omkring brug af kontanter.

Lidt over en tredjedel af danskerne (34 procent) svarer i undersøgelsen, at pandemien har fået dem til i mindre grad at bruge kontanter, når de betaler.

Omkring en femtedel (22 procent) har til gengæld øget brugen af kreditkort, mens en femtedel har øget brugen af mobilbetaling (20 procent).