Beboerne kaldte først bygningen på H.C. Ørstedsvej for Frederiksbergs grimmeste facade. Men nu har ejendommen fået et helt nyt og anderledes udseende.

Og det har ført til, at Ørsteds Haver på Frederiksberg nu kan kalde sig for Danmarks bedste renovering.

Torsdag aften blev Renoverprisen 2021 nemlig uddelt, og her løb bygningen på Frederiksberg med sejren. Det var et valgkollegie bestående af 70 personer fra branchen, der har stemt Ørsteds Haver til tops.

Ifølge formanden for Renoverprisens nomineringsgrundlag, Karen Mosbech, så var valget af Ørsteds Haver en sikker vinder.

Sådan så facaden af Ørsteds Haver ud før renoveringen. Foto: Tegnestuen LOKAL

»Sjældent har vi set så stærke projekter, der alle kunne have vundet prisen. Men Ørsteds Haver er helt sikkert en fortjent vinder. Projektet er et rigtig spændende eksempel på, hvordan man ved at renovere en facade faktisk kan ændre en hel bygnings værdi,« siger hun.

Samtidig understreger hun, at mange kan lade sig inspirere af renoveringen:

»Holdet bag renoveringen har brugt ét enkelt hovedgreb – nemlig at renovere facaden – og det er der noget meget værdiskabende over. Så der ligger en enorm eksempelværdi i renoveringen, fordi der findes mange lignende bygninger rundt omkring i Danmark,« siger Karen Mosbech.

Udover den eftertragtede prisstatuette vinder Ørsteds Haver også en check på 100.000 kroner.

Sådan ser den nye facade af Ørsteds Haver ud. Foto: Hampus Berntson

Ørsteds Haver er blevet til i samarbejde mellem tegnestuen LOKAL, ejerforeningen, Salling Group og Amstrup & Baggesen.

128 renoveringsprojekter fra hele Danmark blev i sin tid indstillet til Renoverprisen 2021.

Siden blev feltet skåret ind til først 18 og siden seks kandidater.

