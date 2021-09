Hvis du elsker sang og musik, så skal du glæde dig til den her nyhed. Der er nemlig et nyt musikhus på vej til københavnerne.

Faktisk er det, det gamle bymuseum på Vesterbrogade 59 fra 1787, der skal renoveres og laves til musikhus.

Det kan lade sig gøre, fordi der i budgetforhandlingerne for Københavns Kommune 2022 er blevet sat over 67,7 millioner kroner af til projektet.

Det skriver Musikhuset København på Facebook, og formanden for Musikhuset, Viktor Wennesz, er meget begejstret:

»Dette er fællesskabets sejr – og jeg vil takke alle som har bakket op om dette projekt. Vi oplever en massiv støtte blandt borgerne, musiklivet og ikke mindst også politikerne på Rådhuset, til dette fantastiske projekt. Det smukkeste palæ som skal bruges til den smukkeste musik,« siger han.

Musikhuset København har da også en helt særlig idé om, hvad det nye musikhus skal byde på.

Det skal nemlig være et klassisk og akustisk spillested, der skal tilbyde musikalsk diversitet. Men der skal også være noget for de helt små og de helt gamle.

»Det er vores overbevisning at musik er noget universelt, som man skal få lov til at opleve hele livet. Derfor satser vi på at lave faciliteter til musik for de alleryngste, børn, musikskolestuderende, MGK-talenter, de professionelle og amatørmusikken. Altså alle fra 0-99 år,« siger Musikhuset København på Facebook.

Musikhuset kommer til at bestå af i alt tre sale. En stor sal med plads til 200 personer, en mindre havesal med plads til 100 personer og så en såkaldt 'Black Box', hvor der særligt skal være fokus på elektronisk musik, lydkunst, skolekoncerter og musikteater.