Hos den danske modevirksomhed Rains er glæden til at få øje på.

»Vi fik det, vi kom efter – nemlig, at det blev slået fast, at vores design er beskyttet,« siger direktør Daniel Brix Hesselager.

Ifølge Børsen har Rains netop indgået et millionforlig med den internationale modegigant Inditex, der sidste år i Sø- og Handelsretten blev dømt for at kopiere flere af de regnjakker, som det danske firma er mest kendt for.

De nærmere detaljer i aftalen mellem parterne er dog omgærdet af en klausul om fortrolighed.

Derfor kan direktøren – og hovedaktionæren – ikke sige meget om, hvor lukrativ forliget i virkeligheden er. Men han understreger, at det vigtigste har været at beskytte virksomheden mod plagiat.

»Vi fik jo i Sø- og Handelsretten sidste år medhold i, at vores design var beskyttet, og en aftale om erstatning var derfor bare den sidste krølle på sagen. Jeg har det rigtig fint med det forlig, vi nu har indgået,« siger Daniel Brix Hesselager, der dog oplyser, at forliget indebærer, at Rains ikke må anlægge lignende sager i andre lande.

Der er stor forskel på volumen på de to parter i sagen.

Rains laver hovedsageligt overtøj, tasker og assecories i vandtæt gummi og har ifølge Børsen omkring 100 medarbejdere. Sidste år var overskuddet på 30 millioner kroner.

Inditex, der omvendt står bag mærker som Zara, Massimo Dutti og Pull&Bear, har på verdensplan 150.000 ansatte. Her var overskuddet sidste år på otte milliarder kroner.