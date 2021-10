Mohamad Saada mødte fredag op med sin elev til køreprøve og troede, at han var heldig endelig at få en af sine elever færdiggjort.

Lykken tilsmilede dog ikke Mohamad, hvis elev – ligesom så mange andre – har ventet længe på at få en køreprøve.

Færdselsstyrelsens køreprøvesagkyndige mødte nemlig aldrig op.

»De svigtede os fuldstændig«, siger Mohamad om Færdselsstyrelsen, der fra oktober måned har overtaget ansvaret for prøverne.

Mohamad Saadas elev stod fredag tilbage med en tom Audi, selvom de havde booket tid til en køreprøve. Foto: Mohamad Saada Vis mere Mohamad Saadas elev stod fredag tilbage med en tom Audi, selvom de havde booket tid til en køreprøve. Foto: Mohamad Saada

Mohamad Saada er indehaver af køreskolen Mrdrive i Odense.

Klokken 8.15 kørte seks andre prøvesagkyndige afsted med hver deres elev, mens Mohamad Saada stod frustreret tilbage med sin elev som nummer syv.

»Han havde jo i forvejen de værste nerver, og nu er han bare endnu mere nervøs,« fortæller Mohamad, der aldrig har oplevet en lignende situation.

»Han sad svigtet tilbage og spurgte jo mig: ‘Hvornår kan jeg så få en ny prøve?’ Hvor jeg måtte svare til slut november.«

Mohamad fortæller, at eleven allerede havde købt flere ekstratimer for at holde sin kørsel ved lige.

Nu var eleven nervøs for, om ventetiden blev endnu længere, og hvordan han skulle betale for endnu flere timer.

»Det er fandeme ikke sjovt,« siger Mohamad Saada.

B.T. har tidligere fortalt om den kaotiske situation, kørelærerne og deres elever befinder sig i. I går kunne B.T. blandt andet dokumentere, hvor svært det er at få teoriprøver.

Mohamad Saadas dårlige oplevelse med Færdselsstyrelsen stopper dog ikke her.

En af de prøvesagkyndige på stedet fortalte nemlig Mohamad, at han skulle ringe til Færdselsstyrelsen. Deres telefoner var dog lukket.

Da telefonerne åbnede klokken ni, var han nummer 23 i køen.

»Men der er ingen, vi kan snakke med. Jeg bliver viderestillet fra den første til den anden, tredje og fjerde. Det er helt grotesk, at ingen kan fortælle os noget, når vi har en tid til en køreprøve, men sagkyndig ikke møder op.«

Til sidst fik Mohammad fat i en leder, der dog oplyste ham om, at alle relevante folk sad i møde resten af dagen.

En af de erfarne prøvesagkyndige på stedet, forbarmede sig til sidst over Mohamads elev.

Det betød, at den pågældende sagkyndige måtte presse to elever ind på den tid, som én elev normalt har til rådighed, ifølge Mohamad.

Få flere nyheder fra Odense Kære læser. Mit navn er Louise Ravn Skovby, og jeg er redaktør for B.T. i Odense. Vi er ti journalister, der laver kærlig og kritisk journalistik i og om Odense. Vi insisterer på at se verden fra borgerens perspektiv. Vi jubler med, når byen lykkes og jagter svar, når magthaverne svigter. Vores redaktion holder til på Mageløs 2, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipodense@bt.dk Følg os på bt.dk/odense og på Facebook her: www.facebook.com/btodense

»Det er jo synd for den prøvesagkyndige. De prøver jo bare at gøre deres bedste,”« siger Mohamad, der peger i retning af Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsen har kun haft ansvaret officielt i to uger, skal de ikke lige have lov til at komme i gang?

»Det skal de, men når de begynder at presse det på den måde her, så er det ikke fair over for vores elever, de prøvesagkyndige eller os kørelærere. Sådan en situation her giver de ringeste vilkår for eleven og den sagkyndige, der skal vurdere eleven,« siger Mohamad.