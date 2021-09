Det lader til, at mange, der dyrker foreningsidræt, ikke er vendt tilbage til gymnastikforeningerne efter corona.

11 idrætsforeninger i Aalborg er nemlig hårdt ramt på medlemstallet.

Det drejer sig blandt andet om Aalborg Svømmeklub, Svømmeklubben Nord og Lindholm Gymnastikforening.

»Der har været en tydelig nedgang i vores hold. Samtidigt var vi en af de eneste gymnastikforeninger, som gav medlemmerne penge tilbage under nedlukningen, fordi de ikke kunne træne. Det kostede os 100.000,« fortæller næstformand i Lindholm Gymnastikforening Jordan Søgård.

Foreningen har mistet mere end 100 medlemmer, og det får betydning for klubben, lyder det fra næstformanden.

»Det har en stor økonomisk betydning for os, fordi vi ikke i samme grad kan lave nye faciliteter og tilbyde vores medlemmer nye redskaber. Det kommer vi ikke til at tilbyde i den her sæson,« siger Jordan Søgård.

Derfor er foreningen én af 500 foreninger, der får et tilbud om målrettet hjælp fra DGI. I uge 36 og 37 ringer konsulenter fra DGI til foreningerne og tilbyder rådgivning, sparring og konkrete forslag om workshops.

Til DGIs landsstævne i Aalborg i 2017 havde foreningerne knækket koden til et stigende medlemstal. Nu tilbydes 500 foreninger, der er ramt på medlemstallet hjælp af DGI. Foto: Henning Bagger Vis mere Til DGIs landsstævne i Aalborg i 2017 havde foreningerne knækket koden til et stigende medlemstal. Nu tilbydes 500 foreninger, der er ramt på medlemstallet hjælp af DGI. Foto: Henning Bagger

»Det kan være, foreningerne har konkrete forslag til, hvordan vi kan hjælpe. Men ellers kan vi byde med ind med forslag som samarbejde med den lokale skole, vi kan arrangere instruktørkurser, der ligger geografisk tættere på, og vi kan hjælpe med at kigge på foreningernes sociale medier,« siger pressechef i DGI Majbritt Andersen.

Og den hjælp hilser de velkommen i Lindholm.

»Selvfølgelig vil vi gerne have ekstra hjælp, og vi tager gerne imod den,« siger Jordan Søgård.