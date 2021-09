Du har måske hørt om Wolt.

Firmaet, der har en masse blåklædte mennesker til at cykle rundt og levere alt fra sushi til pizza og … sko?

Det er nok ikke lige det, man tænker et madleveringsfirma også kan give med i købet, men den er god nok.

Nu kan aalborgenserne både få aftensmaden og skokøbet klaret ved samme leverandør.

Wolt har nemlig indgået et samarbejde med det aalborgensiske sneakerbrand Errant, skriver de.

Skomærket så dagens lys så sent som i starten af 2020, men firmaet er allerede veletableret i det nordjyske shoppingmiljø og vil nu være endnu nemmere at få fat på.

Målet med samarbejdet er, at køberen ikke skal vente de famøse tre til fem hverdage på at få deres nye sko med posten, men i stedet få dem på 30 minutter med et Wolt-bud.

»Under EM tidligere i år var det de rød-hvide landsholdstrøjer, der kunne shoppes gennem Wolt-appen, og nu kan du altså få dine nye sneakers leveret til døren – og det er kun begyndelsen. For os er det vigtigt at kunne levere lige præcis det, som vores kunder har brug for,« siger Søren Meier Svendsen, direktør for Wolt i Danmark.